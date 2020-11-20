神州觀察：關公像建了又拆　亂規劃勞民傷財

湖北荊州耗資15億元打造的巨型文化地標關公雕像早前發生沉降，連地基都被壓出裂紋，不但屬危建，亦被列作違建，日前更遭住建部勒令整改，需將之拆卸移走。然而一建一拆都是錢，堪稱勞民傷財，暴露出來的則是當地政府在城市發展規劃、項目審批實施方面混亂無序、監管無能等現實問題，類似亂象更廣見於各地政府之中。

據指該關公像高近60米，號稱全球最大，多年前已被列入國家優選旅遊項目，又被納入中國文化產業重點項目庫，並於2016年落成營業，惟一直慘淡經營，至今連本錢亦收不回，恐怕拖得愈久，愈會淪為財政無底洞；淪為賠本生意，當初到底是誰拍板興建，爛帳又由誰來埋單，當局都需有個說法。如今這個龐然大物還存在違建及建築質量等問題，一直未通過消防驗收，照樣能夠豎起來，又是誰人批准的？萬一哪天轟然倒塌、砸死人了，又該找誰算帳？

說起內地大興土木、不遺餘力打造巨型文化地標、天下第一景觀建築，以致負債興建各種形象工程、政績工程的做法，可謂蔚然成風。

譬如「人造景觀」熱潮一直經久不息，早年一些地方的重塑「堯帝古城」、「春秋古城」、「汴京古城」、「湘西鳳凰古城」等項目動輒需耗資數十億、數百億元，堪稱「大氣魄」、「大手筆」；期間又頻繁刮起「山寨」國外知名建築如「艾菲爾鐵塔」、「獅身人面像」、「凱旋門」、「白宮」、「倫敦塔橋」等風氣，煞都煞不住。問題是，這些建築大都華而不實，非但不能為當地的旅遊經濟帶來助益，還會淪為一個個巨大的「爛尾工程」，拖累當地的經濟發展。

更不堪的是，內地不少貧困地區亦好此道，行為更瘋狂。譬如集貧困人口最多、貧困面積最大、貧困程度最深於一身的貴州省，窮得全國聞名，巨資打造景觀工程或形象工程的醜聞同樣人盡皆知，諸如今年3月剛脫貧的劍河縣被揭耗資8,600多萬元建造全球最大的女神雕像，聲言以此傳承苗族傳統文化，欲打造大型文化旅遊產業，整體景區工程總投資將達12億元，以致輿論感慨稱，當局若是把錢切實用在改善民生的項目上，全縣或有機會更早脫貧摘帽，讓民眾提前過上好日子。

再如該省獨山縣的天下第一水司樓、鐘樓、山寨紫禁城等宏大建築，就是前縣委書記潘志立舉債400億元所為，惟當地年財政收入尚不足10億元，遭中央狠批是罔顧民生盲目舉債上項目，並導致政府債務風險激增。而這種押上全縣百姓身家性命豪賭的做法，無非只是為了滿足某些官員的私心，打造政績工程；爛攤子固然要收拾，相關責任更需一追到底。