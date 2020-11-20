世界視線：阿塞拜疆勝戰局　宗教衝突埋伏線

經過歷時6周的激戰，土耳其支持的回教國家阿塞拜疆，與歐俄支持的基督教國家亞美尼亞終於本月10日達成了停火。長達28年的納卡地區主權糾紛，以亞族人落敗並承諾撤離而暫時落幕。無論是阿塞拜疆還是土耳其，近日都瀰漫着勝利的歡快氣氛。當年被亞國軍隊趕離納卡的阿族人，已經執拾細軟返回故園。另一邊廂，納卡亞族人則在愁雲慘霧中準備撤離。戰爭的零和結局，顯然為將來更大規模的地區宗教和政治衝突埋下了伏線。

阿、土兩國媒體連日將焦點聚集在1992年戰爭中流離失所的阿族人身上。他們回憶當年亞國軍隊佔領納卡，強迫阿族人在冰天雪地中離開家園。現在，他們已經準備好了土、阿兩國的國旗，隨時重返昔日家園。而在戰敗的一方，亞國軍隊和亞族人現在卻要冒着嚴寒，準備沿着曲折的山區小路撤離。

不少憤怒的亞族人在離開時將住所付之一炬，以免落入阿族之手。與此同時，不願離開的亞族人，以及他們的基督教文化會有何遭遇，亦引起國際社會關注。雖然納卡回教徒曾遭亞國壓制，但阿塞拜疆總統阿利耶夫承諾不會報復，亞族人將繼續享有去教堂的權力。

然而前景並不樂觀：一方面在納卡地區，已經有基督教堂遭到蓄意破壞；另一方面在亞美尼亞國內，政府締和亦引發了民間強烈不滿。有軍隊和保安部門背景的右翼人士甚至試圖發動政變，但卻遭到逮捕。由此可見，亞國國內不乏主戰派，將來時機成熟，納卡恐怕仍會燃起戰火。

更何況，阿、亞兩國戰爭還有更深層次的宗教地緣背景。埃爾多安總統領導的土耳其，一開始就全力支持阿國，甚至矢言必要時不惜參戰。反觀亞國的盟友，以法、德為首的歐洲國家同期不僅忙於應對新冠疫情，而且還遭受了恐襲浪潮，可謂自顧不暇。俄羅斯則礙於車臣臨近戰場，為免引火燒身而投鼠忌器，也主張亞國以和為貴。話說回來，無論是歐洲還是俄羅斯都不會容忍土耳其勢力的無限膨脹，因此下一場博弈必將上演。