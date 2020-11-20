正論：暴大宣獨不執法　國安條例淪擺設

早就說過，一時的平靜不等於永遠的平靜，黑暴就如百足之蟲死而不僵。果不其然，趁着中大一連3日舉行畢業禮，潛伏在校園內的百足之蟲終於按捺不住破土而出，身穿畢業黑袍的大學生高舉港獨標語，高呼港獨口號，高唱港獨之歌，將校園當成是宣獨場、法外地，黑暴回魂捲土重來，擺明視《港區國安法》如無物。直到晚上，教育局才發聲明譴責，警方國安處才接手調查，簡直姍姍來遲。

中大向來是黑暴重鎮，去年11月爆發的「二號橋之戰」令人猶有餘悸，他們卻津津樂道，視之為一場勝仗。儘管國安法生效猶如一記重擊，黑暴被迫大大收斂，但無可否認的是，他們並非心服口服，而是忿忿不平，隱忍潛伏，只待「適當時機」來臨便會大爆發。

中大昨日起連續3天舉行畢業禮，並因應疫情而改為網上舉行，詎料竟成為中大學生宣獨的大好機會、黑暴再臨的爆發點。百多名畢業生及學生肆無忌憚在校內遊行，一身暴徒黑衣裝束搖旗吶喊，高呼「一息尚存，抗爭到底」、「光復香港，時代革命」等港獨及分裂國家的口號，更唱起「榮光」獨歌，情緒極其高漲。中大則急急撇清關係，表示大型人群聚集或觸犯禁聚令及公安條例，為防情況失控，校方已通報警方云云，擺明將皮球踢走便「關人個關」。

大學生此舉何止涉觸犯禁聚令及公安條例，直情有干犯國安法之嫌。堂堂大學淪落至此，中大真的沒有責任？去年黑暴高峰期，中大校長段崇智不但沒有譴責大學生充當暴徒反中亂港，反而與大學生沆瀣一氣，甚至在未經查證下公開指摘警方，大學生得到校長背書，不但令新屋嶺性侵謊言一發不可收拾，後來更引發驚心動魄的「二號橋之戰」。如今水落石出，新屋嶺性侵固然是子虛烏有，二號橋一役更令中大臭名遠播，惟段校長不僅沒有向警方道歉，更無就中大淪為黑暴大本營而追究大學生責任，反而任由學生會繼續以「暴大人」自居，放任他們舉行所謂的「中大保衞戰展覽」敗壞校譽。現在連僅僅一個畢業禮都變成黑暴宣獨場所，校方拍拍屁股通報警方了事，還有比這更不負責任的事嗎？

野火燒不盡，春風吹又生。中大的情況不會是個別例子，其他大專院校也是一樣，現在有中大「帶頭」，只怕其他大學生急不及待有樣學樣，這樣下去，國安法立法有甚麼用？警方設立國安處及中央成立駐港國安公署又有甚麼用？大學不是法外之地，大學生並無特權，言論自由、集會自由、學術自由絕對不是宣獨合理化的藉口。然而人們看到的是，校方擺出小罵大幫忙的姿態放任自流，警方國安處則反應遲鈍，更遑論駐港國安公署默不作聲。禁而不止，則刑罰侮。可以斷言，執法部門軟弱無力，只會助長及壯大年輕人反中亂港的心，只會使他們更不將國安法放在眼內，只會令他們更仇視自己的國家，暴亂伺機再起已是寫在牆上。

事實上，國安法由6月30日晚刊憲生效至今已4個多月，別說沒有人因干犯此法而獲刑，甚至連起訴個案也寥寥無幾，尚方寶劍至今未「殺」一敵，同擺設無異。既然執法不痛不癢，國安法不外如是，大學生知法犯法又何足為奇？大學生尚且如此，大漢奸將國安法當成「𢱑痕」更是合情合理了。

眾所周知，壹傳媒黎智英涉違反國安法於8月初被警方國安處高調拘捕，又是上手銬遊街示眾，又是拉大隊搜查壹傳媒大樓，大龍鳳做到足，詎料雷大雨小，黎智英一直獲准保釋，逍遙自在。這就難怪，有人天天大放厥詞，公然引外部勢力干預香港事務、向北京施壓，而且和台獨眉來眼去，完全不擔心有法律後果。如果不是有司法保護傘護體，如果不是有免死金牌，大漢奸又怎敢囂張至此？

這樣的質疑絕非無的放矢。「反中亂港過到骨」向來在黎智英身上屢試不爽，政治黑金案被律政司司長鄭若驊以「證據不足」為由放生，佔中案又因「證據太多」而不了了之。大漢奸壞事做盡，法律不僅無奈其何，直情是其庇護工具，即使中央祭出國安法，但只要本港執法機關有法不依，執法不嚴，甚至故意放生，則同廢了國法的武功沒有二致。難怪市民發出大哉問，是否只要後台夠硬、財力夠厚、有外部勢力撐腰，便能凌駕法律，犯了法也不用受到法律制裁？國家安全從何談起？

世不患無法，而患無必行之法。由黑暴嘍囉蠢蠢欲動，到大學生畢業變宣獨，再到大漢奸公然勾結外部勢力危害國家安全，不是他們有三頭六臂，也不是他們真的有甚麼過人之處，而是執法當局畏首畏尾，姑息養奸，助紂為虐，寧願讓一場傷及香港筋骨的黑色暴亂不了了之，也不敢將黑手繩之以法。可以肯定地說，在港府陽奉陰違、中央投鼠忌器之下，香港即使立100條嚴刑峻法也是徒然。