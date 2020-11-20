功夫茶：學校停課訊息亂　廢官抗疫全失守

香港人嘅苦日子睇怕有排捱！新冠肺炎疫情至今彈上彈落，禁聚令時寬時緊，玩殘市民同埋食肆老闆，尋日又新增12宗確診個案，包括2宗本地源頭不明個案；另外有20宗初步確診，大部分係本地感染，來自全港多區，問你死未？

呢，廢官就周身郁扮忙碌咁話，若全部初步確診個案最終確診，並出現多宗無源頭個案，顯示社區傳播鏈正繼續增加，疫情有可能急速大反彈！嗱，從廢官口中，大家都應該估到港版健康碼落實無期，就算內地及澳門讓步，只要本港連續14日少於10宗本地個案便允通關，恐怕香港都做唔到喇！

各位街坊，廢官防疫漏洞多，抗疫門常開，又一再錯過全民強制檢測，清零無望，搞到疫情又急轉彎彈上！都真係禍不單行，一疫未平一疫起！隨着天氣轉涼，早晚溫差大，流感已提前殺到！近日院舍、學校上呼吸道感染個案上升情況未有停止，直頭好似俗語話齋，喺水裏頭撈竹竿，一節一節往上拔！早前幼稚園及幼兒中心等已停課，之但係由今個月15號至尋日中午，仍有133間小學及1間中學出現爆發，情況來得兇猛，衞生署收緊指引，學校若4日內有至少３宗感染個案，可視為爆發，全校需停課7天，但實際情況又係點呢？學校又知唔知道點安排呢？

呢嗱！事出倉卒，當局決定急就章，應咗一副對聯嘅情景，上聯：你開會我開會大家都開會，下聯：你發文我發文大家都發文；橫批：誰來落實？當然，以廢官之無能，下聯改為「你廢噏我廢噏大家都廢噏」似更貼切！且聽有資助小學校長透過大氣電波批評署方指示欠清晰又一片混亂，令學校無所適從，而佢嘅學校亦冇收到病毒檢測樣本瓶，惟有安排校方職員自行領取再分發畀學生。仲有更離譜嘅係，停課新規只得口頭通知，作為校長都係從報道中先得知，即時亦未能聯絡相關單位求證，教育局更形同隱形，搞到佢揦手唔成勢，十分狼狽！都話早有明訓：廢官靠得住，豬乸會上樹！

廢官手指指梗係冇辛苦！亦有校長質疑衞生署指引規格過高，令措施喺實行上有困難。有位校長就講得好，佢指各校或會出現唔同日子暫停面授課堂，令學生喺追趕學習進度時更困難，建議當局可按學生嘅自理能力，將幼稚園、小學、中學嘅停課安排分開處理。阿哥，呢啲咪叫變通和善於管理囉！廢官但求方便，唔經大腦就一刀切，有乜辦法訊息唔亂過亂葬崗吖！

廢官抗疫已廢到令市民支持唔住，家陣連發個訊息都搞到一鑊泡，留喺人間盞累人累物，倒不如返鄉下，喺池塘養鮫魚更有建設性！