美國股市不停飆升，是代表美國政治經濟特佳，抑或是泡沫不斷擴大呢？這關連着國際經濟，是隨之膨脹，還是泡沫終歸穿破，特大的國際金融危機正待時而發？

當前的國際形勢是新冠肺炎疫情還是沒完沒了。歐美印度南美的情況尤其惡劣，相信至明年夏季之前未可克服，而疫苗的作用也要在夏天之後才可普遍。除了中國和日韓、東南亞諸國外，疫情還會打擊各國經濟。國際貿易減少，即使東亞、東南亞的發展也受抑制。全球經濟今年是絕對的負增長，明年的復原也帶有不確定性。或許如國際機構所言，若無大的危機爆發，國際經濟的恢復要在2022年或以後。

於是，會否有大的國際金融危機出現的機會？美國和發達國家對付新冠肺炎疫情一如對付經濟金融危機，都是只有一道板斧，用濫發貨幣把矛盾與危機覆蓋。問題是，濫發的貨幣要刺激經濟，便要形成消費或投資需求，投入實質經濟中，形成對商品的需求，推動生產，增加就業與收入，帶來良性循環。

可是，在目前的政經結構底下，濫發的貨幣只部分轉入實質經濟，頗大的部分卻還是抽離實質經濟，進入金融市場的自我循環。這個過程裏，金融機構把市場上的貨幣，用利潤最大化或迴避實質經濟的風險的理由，將之驅趕入金融市場，投入金融投機的洪潮裏。愈是濫發貨幣，便愈是有更多的資金投入金融市場，推高價格，吸引更多的資金投入。結果是天下熙熙，皆為利來，實質經濟缺乏資金，無從復甦，就業收入俱受壓。金融價格上升的同時，便是實質經濟需求短缺之時。假若實質經濟的企業撐不住倒閉的話，由於上下游關連，會循着價值鏈連鎖打擊更多企業也被迫倒閉。最後觸發金融危機，因為金融資產的價格是以實質經濟的資產作為基礎，此所以國際金融界有頗多的警告。

歐美是用濫發貨幣來維持經濟運作，這是因為它們的實質經濟不成，赤字嚴重。中國與東亞、東南亞國家實質經濟勝於歐美，不用濫發貨幣來支撐泡沫。由於歐美泡沫，它們的進口未必可長期維持，因而國際市場出口到歐美的貿易存在着隱憂。

或許中國首要開始防備歐美泡沫穿破，防範它們把危機轉嫁。一是要警惕歐美需求可以突變，要穩守國內投資和生產。

二是要守衞匯率，也抑制國內金融的膨脹，免受歐美泡沫穿破的衝擊。中國不應濫發貨幣，也不應在股市學美國的瘋狂。

狂歡是不可持續的，世界及早預防。