北京武力粉碎「台獨」、完成祖國統一的新戰略要大致經歷4個階段，一是做好武統的各種準備，尋好戰機；二是拿下台灣後，建立新政權；三是清剿「台獨」反抗力量；四是大局底定後安撫社會和民心，在內地強大支援下發展經濟、改善民生。

在這4大階段中，第一階段向第二階段的邁進最是麻煩，險情最大，不確定因素最多，箇中最大的干擾力、阻礙力、破壞力來自美國。而北京戰機和武統方案的選擇又會影響美國的介入程度。

就武統方案而言，是用當年「和平解放北平」的辦法，兵臨城下，圍而不打，以武逼和還是猛烈攻擊、一舉拿下，都會影響美國的態度，及拿下台灣後建立新政權的方案，也會影響了大局的底定及今後台灣的經濟重建，影響了兩岸人民的關係，也影響中央政府和台灣地方政府的關係。

對這些可能出現的問題和意外，北京不能沒有周詳的方案。不管怎樣，「開弓沒有回頭箭」，只要仗打響了，不管遇到甚麼阻力、難題、風險、損失，北京都不可能回頭，不可能停下步伐，否則，台灣就真的丟掉，「被外國拿去」也。對北京和台灣而言，損失最小的方法，當然是「北平模式」。

不過，這個模式要成功，還是要先打幾仗，要包圍封鎖台灣，否則，台灣當局是不會坐到談判桌上的。當年要不是共軍消滅了北平城外大部分國軍，要不是一舉攻下了國民黨認為「固若金湯」的天津，擁兵數十萬的傅作義也不會打開城門、放下武器。凡文事必有武備，凡談判必先打過，這是普遍規律。

令人頗感有趣的，是真到了這種狀況和時候，美國人是甚麼態度，充當甚麼角色？它一定想插一腳，台灣方面更想拉老美入局。然而，此想如同發夢。事實上，在北京武統問題上，老美只有兩個角色選擇，一係置身事外，一係軍事介入，「攙和兩岸談判」的角色是一定沒有的。須知，老美根本防衞不了台灣，趁早滾遠點為妙，這才是最明智選擇。