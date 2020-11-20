台灣軍隊經常被譏為「草莓兵」，意即外表光鮮，內裏脆弱，可謂十分形象。君不見，日前台灣空軍剛為一名墜機殉職的F5E戰機機師舉行公祭，隨即又有一架F16Ａ戰機起飛後失蹤，至今下落不明。蔡英文不得不下令全面停飛F16戰機檢查，相關任務改由較舊型號的戰機執行。最好笑的是，一名台灣前軍官竟指今次戰機失蹤可能與大陸戰機擾台有關，令人忍俊不禁。如果大陸戰機擾台就抵受不住，台軍還如何打仗？

早前台灣當局剛敲定斥資80億美元購買66架美國F16V戰機，平均每架約1.21億美元，比美軍購買最新型的F35隱形戰機還要貴。沒想到這批戰機尚未交付，原有戰機又損失了一架，而這已是台灣空軍近5年來第7宗事故。今年初一架黑鷹直升機發生迫降意外，造成8名軍官死亡，包括參謀總長沈一鳴。兩岸還沒開戰，台軍已損兵折將，連主帥也保不住，「草莓兵」果然名不虛傳。

理想很豐滿，現實很骨感。近年台灣當局雄心勃勃，一時提出「防衞固守、重層嚇阻」，一時揚言「濱海決勝、灘岸殲敵」，吹得天花亂墜。行政院長蘇貞昌甚至聲稱要拿掃把跟大陸「拚到底」，成為一時笑料。其實，台軍到底有多少斤両，自己應該心知肚明。台灣前陸軍總司令陳廷寵指兩岸若開戰，台軍戰力是「零」，無法抵擋解放軍；馬英九更直言兩岸「首戰即終戰」，台灣沒有機會等到美軍援助，因為美軍根本不可能來。這些言論難免令綠營人士感到刺耳和難堪，他們可以斥之為「投降主義」、「瓦解軍心」，但不得不捫心自問，難道他們真的希望兩岸兵戎相見？真的認為台軍有能力抵抗解放軍？

無知不可怕，最可怕的是無知而不自知。台灣最大的危險不是實力不如，而是執政者狂妄自大，這班秀才不知兵而好言兵事，肆意挑戰大陸底線，最後只能引火自焚，將台灣推向絕路。