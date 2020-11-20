政府保就業計劃出了兩期，已經放聲氣將不會有第三期，所以各路人馬都盡量「標尾會」，希望獲得最後機會收一筆錢袋袋平安。其實香港經濟重創，各行各業或多或少有些損傷，問題是誰傷得重，誰更需要這筆錢應急，絕對不該是人人有份，更沒有理由補貼一些管理不善而蝕錢的機構。

銀行業雖然也有受到疫情影響，但因為業務多元化，疫境更加多人把錢存在銀行不敢亂用，而亦有不少人需要借錢為財務或生意周轉，所以還是有一定生意保障。

金融界立法會議員陳振英曾指出，雖然銀行的經營環境亦受疫情影響，但損失不及其他行業，所以銀行業界普遍希望將資源留給其他企業申請。當然亦有一些銀行厚着臉皮申請保就業補貼。

第二期保就業計劃第五輪獲發資助僱主名單出爐，金門建築有限公司獲最多補貼，資助額達1.62億元，其次是東亞銀行有限公司，獲批出1.14億元，金額不可謂不大，令人感到詫異，連銀行日日有人存款，不受防疫措施影響，都要巨額補貼，其他行業日日「拍烏蠅」甚至被迫半開門或關門，補貼是否按比例應該更加多呢？

由李國寶擔任執行主席的東亞銀行截至2020年6月30日止6個月純利15.32億港元，減值損失仍高見29.02億元，但仍派中期息0.16元，對股東可謂體貼，他們會否體諒管理層出現的錯漏問題？例如證監會曾經公開譴責東亞銀行沒有依監管規定分開存放客戶證券，並罰款420萬元。這邊廂罰款，那邊廂政府便補貼億多元。計算上來，拉上補下，除笨有精，還是要多謝政府補貼。

東亞銀行歸咎新冠肺炎帶來多方面影響，拖累香港業務。這個理由相信全香港及全世界商戶及機構管理層都說得滾瓜爛熟，致命傷都可以變擋箭牌，是否又要多謝疫魔？