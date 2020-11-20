雖然每逢7‧21、8‧31，或者其他不知其然的周年紀念，都仍有極少數人跑到指定地點聚集，但參與人數少得可憐，也很少再見堵路、破壞公共設施、攻擊商戶等打砸燒行為，就算當有人被控暴動罪，受到網上號召，前去聽審及包圍法院也得小貓三兩隻，有時所謂集會甚至只得一兩人出現。行人隧道貼滿標語口號的牆壁都清理得七七八八。種種迹象看來，去年蹂躪全城的黑暴亂港已經接近尾聲，連警方也解散為應付騷亂而組成的防暴隊編制，把成員調回日常維持社區治安工作。如果不是有十足把握，相信警方不會貿然行事。

當然不能說黑暴風潮已經煙消雲散，社會一片祥和。有時一些商場還間中有人聚集叫口號，需要警察出動驅散，大學內的學生會還間中貼出港獨標語，舉辦甚麼周年展覽，不過對校方收回一些展示標語的牆壁，和限制外來人員進入校園都無大反抗。看黃圈黑暴的社交媒體，比較去年收斂得多。很多網上留言都表現出失落感，覺得形勢不妙，手足或被捕判刑，或潛逃遠走他鄉，還留在香港未被提控的一片茫然，不知何時輪到自己，已被檢控等候上庭的也人心惶惶。昔日兄弟手足都忙於自救，再無齊上齊落，有人覺得孤立無援，也有人互相猜忌，認為當區議員的在吃人血饅頭，把眾籌得到的捐款中飽私囊，有人批評黃圈黑暴名人網紅照舊華衣美食，挾伴同遊，總之一肚怨氣。以這種散漫互怨氣氛，就算有人吹雞又怎可能號召到信徒再響應？反而是齊齊指號召者可能是臥底，說不定是有意「送頭」。

看這些黑暴漏網之魚自怨自艾或互相猜忌，緬懷昔日光輝，才了解他們心中，去年11月中大校園二號橋黑暴與警方對峙，及跟着包圍理大和反包圍兩役，是整個黑暴騷亂的高峰。他們認為中大二號橋之役是他們的勝利，成功擊退警方攻入中大，建立整個騷亂的軍械庫和武器庫，癱瘓東鐵及吐露港公路交通長達一周之久。他們跟着轉戰理大，初時成功切斷紅磡海底隧道這條連接港島和九龍市區大動脈，後來卻被圍困在理工校園，無力反撲，號召各方支持者組織反包圍，以為有機會贏得此仗，卻被徹底打敗，連帶把整個運動的光環斷送。

現時黑暴運動雖然土崩瓦解，潰不成軍，其實被捕者及潛逃分子只是少數，不少參加者已經返回原有崗位，上班的上班，上學的上學，但忿忿之情仍在，適時利用怠工、逃學、不合作運動來表示對社會的反抗，雖然成不了大事，但小破壞小騷擾依然未斷，不能隨便掉以輕心。