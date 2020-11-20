台灣民進黨政府以民主自由自詡，動輒對大陸和香港指手畫腳，但不管包裝得如何大義凜然，幹的卻盡是獨裁專制的勾當，為了永續政權，打壓異己無所不用其極，從中天新聞台不予換照已可見一斑。

當地的通訊傳播委員會（NCC）以7:0票，一面倒通過不續牌予已有26年歷史的中天新聞台，下月12日起不能在有線電視播出。表面原因是該台屢次違規、內控失靈、大股東干擾、未說明改善可能性，實際上這些都是莫須有罪名，真正原因乃該台是目前唯一敢於批評、揭穿綠營種種惡行的泛藍新聞台，其他電視台早已「變色」、「歸邊」，加上老闆蔡衍明被民進黨政府認定染紅，必須除之而後快。

由此可見，變相釘牌事件乃徹頭徹尾的政治操作和政治打壓，枉蔡英文開口埋口新聞自由，連壞事做盡的壹傳媒黎智英被捕，她都要加把口越洋批評港府打壓新聞自由，但《蘋果日報》沒有遭港府查封釘牌，繼續每天出版；反觀蔡英文對於批評自己的中天新聞台絕不容忍，手起刀落，還美其名曰是NCC獨立決定，與政府無關，虛偽無恥，莫此為甚。連共產黨都不至於釘牌封台，民進黨卻做得出，誰才是真獨裁，有目共睹。

更虛偽的是，以民主燈塔自居的美國，對台灣打壓新聞自由同樣視若無睹，要是同樣事情換了在香港發生，美國會有甚麼反應？

世衰道微，邪說暴行有作。現在的人不問是非、只問立場，但凡打出反中反共牌都會有人盲目支持，綠營正是玩弄此道的箇中高手。中天被指泛藍，老闆又被指染紅，適逢牌照到期，不乘機扼殺更待何時？說到底，現今社會傻人太多，台灣如此，香港也如此，例如該5名被台灣陸委會扣押不見天日的香港手足，從來無人過問，反而被深圳海警拘捕的12人蛇，卻天天被政客大做文章。無知者最易為野心家操弄，台港都是例子。