很多人相信金融市場是理性的，股市指數是經濟的寒暑表，但我說嘛，很多時會是，但有時候也不一定是。日前，本報產經版刊登了一個對照表，比較美國總統特朗普上任後，中美兩國經濟實力的消長。在3年多的時間內，中國的國內生產總值（GDP）增加了32%，美國只增加14%，中國的增幅是美國的一倍以上。再比較兩國的股市總值，中國增長了59%，美國增長54%，也是中國稍勝。

無論是比較GDP，還是比較股市總值，中國的升幅都跑贏美國。不過，如果你因此推論，中國股市指數的升幅也會高於美國，那卻不然。由2017年1月至今，美國道瓊斯指數升了49%，中國上海綜合指數只升了6%，滬指給遠遠甩在後面。

中國股市的總市值之所以有近六成升幅，主要是因為經濟發展勢頭良好，大量企業爭相上市而已。但總市值驟增，不代表股市指數也能有明顯升幅。假如你相信股市指數是經濟的寒暑表，則這3年多以來，中美兩地的寒暑表似乎失靈了。

所以，我經常打趣地跟朋友說，你想辨別某財經專家是否「有料到」，只消看看他評論股市時，是否在在將市況起落歸咎於最新的經濟消息。要是真正「悟道」之人，就會明白股市指數不一定跟政治、經濟的實況走。好消息出現時，股價跌；壞消息出現時，股價升，是常有之事。且看股壇大戶們的指揮棒如何擺動而已。

總統特朗普上任的頭3年，美國經濟雖然不俗，但股市明顯是「升過龍」，若以市盈率衡量，美股已升至歷史上高度危險的水平。

最近大半年，全球經濟遭遇數十年來罕見的重創，但美股偏生渾若無事，近日一直在高位徘徊。但那不是當真無事，估計大戶們只是在托價派貨，一旦派發完畢，往後的小股民恐怕會死傷枕藉。