香港近年大型基建延誤、出錯頻仍，尤其沙中線偷工減料醜聞牽涉剪短鋼筋、擅改建築設計等，事件關乎公眾安全問題，自然引起公眾高度關注。沙中線項目下，為咗配合東鐵線日後延伸過海至金鐘站，東鐵線新信號系統原本定喺今年9月12日投入服務，但係前期測試多次發生意外，計劃最終煞停，認真濕滯！

新系統信號演練期間，最少3次失靈，據了解，東鐵線喺上月18日和28日以及今個月6日，3次失靈，車務控制中心發現新系統誤判有列車衝燈，即時叫停所有參與測試嘅列車，惟其後冇發現有列車衝燈。咁都幾鬼兒戲噃！呢個新信號系統據悉耗資逾8億元，照計冇理由咁屎㗎？咁又未必，幾年前新空管系統耗資仲貴，咪又係出事！新系統曾錯誤顯示一班已經停喺機場嘅航空客機，突然喺300呎上空「飛行」，最後只是虛驚一場！不過點講都好，「鬼影機」或「鬼影車」都唔應該出現！皆因控制中心嘅人員睇到有誤差，霎時要作出決定，都唔知信唔信你好？一猶豫，好易賴嘢也。

有議員透露，有關「鬼車」現象，港鐵營運部和工程部有分歧，關乎安全，老朽認為兩部門都要心平氣和、實事求是，不可意氣用事。該議員又稱，新系統仍在測試階段，即使港鐵願意降低要求，承辦商亦需明年3至4月才可交貨，再加上試車都要約6個月，咁即係話由東鐵線經紅磡延伸至金鐘嘅沙中線過海段勢必再拖！呢個就係香港當今嘅寫照：怠政成風，懶政成癖！大家有目共睹，政府覓地起公屋無能，基層等上樓愈等愈久，講真，即使填海造島，除咗造價隨時過萬億元，依家沙價暴漲，講緊每公噸已去到近260元，「擔沙填海」講吓就易！政府堅持要與天公試比高，老朽都希望個孫家祭毋忘告乃翁：我上咗樓啦！尋日係「世界廁所日」，廢官搞好踎廁有蓋，等市民多個廁所方便先啦！