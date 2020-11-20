美國大選結束近兩周，當地主管選舉事務的部門至今還沒有宣布投票結果，特朗普也一直拖着不願宣布敗選，不過，多個國家已率先轉向了，加拿大、歐洲等國家領袖約10日前已電賀拜登當選。但台灣的蔡英文政府卻一直盼望特朗普會翻盤，這種心結一直拖到日前（14日），台灣駐美代表終於後知後覺地致電拜登的外交政策顧問祝賀當選了，俗語有謂遲不如早、做不如不做，台灣政治投機至此，未來有好戲看了。

台灣駐美代表14日在美國致電拜登身邊的顧問，草草談了幾句，公開的說法是談美台關係，但明眼人都知，台灣求的還是美爹庇護，可笑的是，民進黨人大張旗鼓宣傳打電話事件，以為「台灣又在打國際線」了，但海外華人及港人對上述行動嗤之以鼻，只感廉價之極。

有美媒表示，美國總務署還在垂死掙扎，既不宣布結果，也沒有派員向已宣布當選的拜登提供過渡開支。美國兩黨形勢還在鬥餐死，但歐洲多國領袖早已按捺不住了，德國、法國、西班牙及英國等「默契」地出聲明或致電拜登，特朗普一直不承認落敗，但一眾歐洲領袖卻率先定勝負了。至於沒打電話的國家與地區，不是關係不佳，便是還在癡想特朗普的翻盤機會，台灣便是後者。

事實上，台灣民進黨上下一直關注美國戰局，有人祈禱拜登不要當選；有人擔心；有人舉棋不定。至上周，民進黨政府知道不能再拖了，但也不想太腳軟，終於由台灣駐美代表急急補打電話給拜登陣營代表。遲來的擦鞋、遲來的交心，作用可憐得很。島內形勢現在一日三變，據台灣外交部日前向立法院遞交的報告顯示，台灣預測拜登上任後將強調多邊關係，並與國際社會合作對抗中國大陸。結果怎樣尚未可知，但台灣獨派的鑽營行將被一鍋端，未來的美台關係，問題多了。