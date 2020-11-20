十九屆五中全會首次提出「2027年實現建軍百年奮鬥目標」的表述。此前，中南海制訂了「兩個100年」目標，包括到2021年「建黨100年」實現小康社會，到2049年「建國100年」全面建成現代化國家。而「建軍百年」卻並未明確透露具體內容。

實際上，在十九大時就提出了軍隊建設的「四化」任務，包括：軍事理論現代化、軍隊組織形態現代化、軍事人員現代化、武器裝備現代化。因此，對於建軍百年目標，可以從3個層面來理解。第一，內容上，仍然是以這四化為主幹。第二，此乃內地政治運行方式中常用的「目標牽引」機制，劃設節點，制訂時間表，以此進行沙盤推演，倒逼工作進度。

第三，最重要的，建軍百年目標中，潛藏的是軍隊必須具備勝任使命的足夠戰鬥力，這些使命首推解決兩岸問題、完成祖國統一大業，也包括在南海、中印邊境等敏感問題上應對複雜突發事態。當然，這並非說，建軍百年目標與台海問題是同一時間表，而是要求軍隊屆時必須擁有足夠的制勝能力，必須能夠在特定情況下、在預定時間內達成目標，寧可備而不用，不能用而不備。如果到2027年，達不到這種能力要求，就意味着沒有完成建軍百年目標。

軍事理論、軍隊組織形態、軍事人員、武器裝備這四個現代化，正是近幾年軍隊改革建設的主要着力點。軍事理論方面，中央軍委在2017年組建了軍事科學研究指導委員會，即負責指導科技創新，更是軍事理論的最高協調機構，統籌軍事科學院、國防大學等軍方智庫。

軍隊組織的形態方面，全面組建了中央軍委機關、五大戰區、新軍種，重組陸軍集團軍、空軍基地、火箭軍基地、海軍基地等84個軍級單位，打造戰略支援部隊網絡系統部、空軍空降兵軍、海軍陸戰隊等新質的作戰力量。

軍事人員方面，為適應現代化作戰和智能化武器裝備，大力提高官兵整體素質，推進軍官制度、軍銜制度、文職人員制度改革。

而武器裝備現代化對於戰鬥力而言尤為重要。解放軍裝備更新換代水平，在近幾年進入前所未有的快車道，各軍種的國產航母、兩棲攻擊艦、洲際彈道導彈、新式輕型坦克、隱身戰機百花齊放。確立建軍百年目標，等於吹響了提速衝鋒號。特別是幾項鎮國重器，如海軍的巨浪-3潛射洲際導彈和096型戰略核潛艇，空軍的轟-20戰略轟炸機，能夠投入服役，形成戰略威懾能力，構築真正的三位一體核力量體系。大量無人作戰裝備、兩棲登陸裝備、戰術導彈，更需進行備戰檢驗。

這些都是動態改革的進程，軍事力量的編成、運用，都須按照打勝仗的實戰化需求，在未來7年內仍將不斷深化。能夠依靠高科技武器、高素質人才，進行高效率指揮部署、高精度實施打擊，攻防兼備，挫敗一切危害主權、安全和發展利益的行徑，為大國地位和民族復興，提供堅強支撐，這是建軍百年目標的應有之義。