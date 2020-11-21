正論：遲來執法添難度　反中亂港恐放生

兵貴神速，速戰速決，對付死心不息的黑暴尤要如此。很可惜，港府不作如是想，對付反中亂港的黑暴勢力永遠留有一手，根本無心連根拔起。君不見，中大畢業禮變宣獨場，大學生穿上黑衣為黑暴招魂，肆無忌憚散播港獨和分裂國家言論，涉違反《港區國安法》彰彰明甚。奈何校方睜一眼閉一眼，教育局敷衍塞責，警方國安處亦延至昨日才進入中大搜證，校園早就人去樓空，遲來的執法無異於增加調查難度。

警方國安處40多名警員昨日下午浩浩蕩蕩進入中大校園搜證，據悉曾到保安室取走「天眼」及現場錄影片段，並沿着前日的遊行路線至百萬大道視察，暫時未有人被捕。遲來的調查作用有多大，有待時間驗證，但正如市民質疑，警方不即時進入校園拘捕，大學生早就鳥獸散，加上人人蒙了面，單是認人已有難度；法律界人士亦指出，這樣會令定罪增添困難。警方賊過興兵，如果不是反應遲鈍，就是效婦人之仁，不欲進入校園執法激起爭議。

問題是，港府就是太過婦人之仁，太過畏首畏尾，才會令這場回歸以來最大型的暴亂一發不可收拾。黑暴纏繞香港逾年，傷及香港筋骨，警方費盡九牛二虎之力止暴制亂，好不容易才令社會稍稍平靜下來，如今卻因為懼怕進入校園執法激起輿論反彈，將校園當成法外之地，對校內涉違反國安法的亂象放任自流，不是本末倒置、前功盡棄嗎？連面對大學生也有所忌諱，遑論反中亂港黑手，國安法立法目的究竟何在，警方國安處的成立究竟為了甚麼，駐港國安公署難道只是擺設，成為愛國愛港者心頭的大哉問。

必須指出，百多名中大生根本早有預謀，既製作橫額標語，又在校園塗鴉，顯然不是即興，而是組織多時，急欲藉着畢業禮為黑暴「試水溫」，測試港府和中央底線，為捲土重來做好準備。對此，校方事前置若罔聞，事後則草草發個聲明將皮球踢給警方了事，令外界終於意識到，中大之所以淪為「暴大」，並非無緣無故的，而是校方管理層毫無作為甚至姑息養奸種下的禍根。更令人側目的是，校方至今不敢直斥學生其非，不敢直指他們涉干犯國安法，一味以涉違反禁聚令和公安條例避重就輕，將頭埋在沙堆，大學生怎麼可能不是愈走愈錯、迷途不返？

教育局的反應同樣令人慘不忍睹，直到晚上才發聲明譴責，說穿了同校方一個套路，不過是敷衍塞責，擺個姿態便當盡了把關責任，實際上如何對大學進行監管，有沒有權力對大學作出追究，統統付之闕如。正是整個教育系統病入膏肓，才會令大學生視法律如無物，視國家如寇讎，黑暴才會死灰復燃。

當然，當暴亂金主兼黑手、叛國禍港四人幫之首的壹傳媒黎智英也遲遲未有落鑊，涉違反國安法被捕3個多月亦沒有遭到正式起訴，既然港府有法不依，首惡不誅，其他嘍囉惡向膽邊生，大學生不將國安法放在眼內自是不足為奇。

眾所周知，黎智英不僅在旗下媒體為黑暴鼓與呼，自己更親身飛往美國覲見白宮洋主子，疾呼「為美國而戰」、「要拉國家領導人下馬」，實行奪權變天，如此種種，皆是不折不扣的勾結外國勢力、分裂國家和危害國家安全的行為。就算國安法一般情況下不設追溯期，中央既往不咎，但條例生效後，大漢奸依然不知收斂，每天透過網絡直播和外國政客勾連，內容離不開干預香港內政，引外力向北京施壓，擺明當國安法「無到」，為何港府和中央依然視若無睹、聽之任之？難道怕了大漢奸後台強硬嗎？

昨日黎智英又在社交平台與以色列前副總理夏蘭斯基勾勾搭搭，繼續乞求外國關注，並自認此舉涉勾結外國勢力，或需承擔罪名，擺出言若有憾，實則有恃無恐的姿態。若問其膽子從何而來，當是從司法保護傘而來。由佔中案到黑金案，沒有一次不是獲得包庇放生，律政司固然對黎智英「呵護備至」，不是說證據不足不起訴，就是說證據太多不了了之；司法更形同賜予免死金牌，即使被告上法庭，最後一樣無事，其涉及的國安大案最終結果如何，可思過半矣。

可以斷言，只要其涉及的國安罪行由本港法庭審理，大漢奸便可以安枕無憂，不用擔心受到法律制裁，遑論要在獄中洗廁所。

回歸以來，香港許多風風雨雨，背後都離不開黎智英又長又大的黑手，黑暴一役更將香港攪得周天寒徹，撕裂社會摧毀法治，毀了整整一代人。港府繼續助紂為虐，中央繼續投鼠忌器，不敢徹底整治黑手，別說大學生反中亂港前赴後繼，外部勢力張牙舞爪，香港想重回正軌更是難上加難，國家安全也就無謂再提了。