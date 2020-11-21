功夫茶：抗疫四大漏招　怒請廢官吔蕉

特區廢官，抗疫不力，唔見棺材唔流眼淚，淨係識開記招講廢話，喺電視見到都想兜巴星埋去。功夫茶嘅怒氣，相信廣大市民都有同感。700幾萬香港人，欲哭無淚，惟有抹吓眼，拿拿聲去抗疫，第4波疫情殺到嚟，尋日爆出26宗確診，初步確診更加超過40單，來勢洶洶，唔通信班廢官可以頂得住？政府靠得住， 豬乸會上樹！

連建制派議員都睇唔過眼，去信食物及衞生局局長陳肇始，要求政府堵塞所有漏洞。呢位陳局長除咗識喺鏡頭前喊，都唔知做咗乜嘢成績出嚟，搞到香港疫情反彈，睇嚟佢懵盛盛都唔會知自己衰邊瓣，就等功夫茶踢爆政府防疫4大漏招！

首先，強制檢測議而不決，第3波疫情9月嗰陣做咗所謂全民自願檢測，反應差勁，用5.3億元搵出42個確診者，嘥錢嘥時間，專家當時都話強制檢測高危群組係最基本，但政府拖吓拖吓，拖到就嚟12月，第4波爆出嚟，先至話強制3個高危群組進行檢測，包括有病徵人士、老人院舍職工同埋的士司機，嘩，大姐，橫掂等到年尾，使唔使等埋2021，第5波先嚟做啊？等政府做嘢，等得嚟蚊都瞓，蛇都死啦！

第2樣漏招就係豁免入境檢疫引狼入室，出咗事就擠牙膏式補鑊，第3波源自免檢疫船員同機師，政府後知後覺收緊呢幾類人入境限制，無同時檢討其他類別免檢疫人士帶來嘅風險，結果第4波嘅尼泊爾病毒株，好大機會就係來自免檢疫外國使領館人員，跟住又拿拿臨話收緊入境措施喎，一味收、收、收，收皮啦，呢樣你哋就最叻喇！

仲有，做官嘅唔了解民情，明知市民忍受社交距離措施太耐， 蠢蠢欲動，竟然喺疫情未穩定嘅時候，匆匆忙忙放寬禁聚令，即係鼓勵市民去happy啦，行山嘅唔戴罩，酒店度假爆晒棚，一房20幾人，搞出幾個播毒群組。再加上執法不力，有幾可見到發禁聚令告票？街上面大把人除口罩食煙，吞雲吐霧吐埋毒，唔見有人「抄牌」？食肆違例通街見，執法人員戴口罩啫，唔係戴眼罩喎，點解睇唔到？做官隻眼開隻眼閉，小心行路踩到地下蕉皮，跌蕉死！

條路自己揀，仆街唔好喊，呢句話功夫茶送畀香港所有廢官，你哋咪以為將來疫情完咗可以印印腳走人，唔理你哋留喺特區，抑或返去大灣區，或者移民歐美亞太區，香港人都係記住你哋抗疫不力，搞到我哋雞毛鴨血，見你哋一鑊，噓你哋一鑊，咁鍾意漏招喇，請你哋吔蕉啦，一條唔夠，含多幾條，塞住把口以後就唔會漏啦，唔好諗住安安樂樂咬長糧，蕉就有得你哋咬！