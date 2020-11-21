世界視線：全球貿易大洗牌　中國經濟乘勢起

包括中國、日本、南韓、澳洲、新西蘭等亞太地區的15個國家，日前簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），這個歷經8年、超過30輪談判後的多邊貿易協定，涵蓋全球約三成人口以及約三分之一的GDP，將導致全球經貿大洗牌，而中國參與其中，將可大大減輕美國圍堵帶來的壓力。正如有學者指出，RCEP是第二次世界大戰後，第一個美國沒有參加的區域協議，故除了經濟意義外，政治意義亦不容低估。

全球經濟受新冠肺炎疫情打擊，加上美國特朗普政府推動單邊主義，率先退出旨在孤立中國的「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP），即使有分析指拜登上台後，美國重返TPP機會將大增，但連《美國之音》對此也不抱厚望，認為以美國目前政治的撕裂對立，新政府將受到來自共和黨的巨大壓力，只能退而求其次，跟個別區域機構加強合作。

在中美貿易戰大環境下，中國對美國出口大幅下跌13%，對中國來說，RCEP的簽署，不僅能加強亞太區域經貿整合，共同抗衡美國貿易保護主義，更有利中國爭取新市場，轉移對美國的出口。

美國的歐洲盟友也對RCEP簽署憂心忡忡。德國聯邦批發外貿商協會主席博爾納日前表示，中國企業除了可更便利地進入這個全球最大的自貿區，也可在更大程度上制訂區域的貿易規則；亦有德國媒體警告，RCEP已成為西方的警鐘，認為歐盟應集中精力跟印度合作（印度中途退出了RCEP的談判），以避免成為亞洲的局外人。

各國國運此消彼長。傳統的美、歐走下坡路，中國及整個亞洲地區則必然興起。就在北京強調國內國外「雙循環」齊頭並進的當下，RCEP的簽署無疑是中國促進外貿、打通「外循環」的極佳着力點。相信中國未來將在國際貿易的位階上更上層樓，將車衣等低技術勞動密集工作，交給印尼、緬甸等代工，自己則向這些國家輸出手機等價廉物美的科技產品，這不僅是國際貿易分工的合理再分配，更證明全球化互惠共贏的道路行得通。