神州觀察：小產權房大清拆　家園盡毀衝突生

內地小產權房問題由來已久，屢禁不止，進而演變成棘手的社會問題，政府近年反覆申明其不受國家法律保護的立場，並要求對相關違建、銷售、購買等問題嚴肅查處，堅決遏止，為此一場針對小產權房的大規模清拆行動正持續展開。只是以強力手段一拆了之並非治本之道，基層家園盡毀，民怨必然激烈，背後深層矛盾不解決，只會導致更多衝突。

小產權房通常是指在農村集體土地上建設的房屋，不獲國家房管部門頒發產權證，只有鄉村基層政府提供，亦稱「鄉產權房」；按照國家現行政策，該類房屋一般只能由本村的農村戶口村民擁有，不得用於商品房開發，城鎮居民亦不得購買。正因為沒有國家合法產權證明，小產權房買賣容易產生諸多權益糾紛，更不獲國家法律保障，政府每每以違建之名說拆就拆，確有其強硬理由；但一般城市商品房價格總是貴得讓人搖頭，故而小產權房雖然違規，卻以價格低廉吸引大批民眾以身犯險，有指小產權房目前已佔全國城鎮住房總面積兩成多，情況不容忽視。

北京市昌平區日前再因強拆小產權別墅引發警民對峙，所涉別墅區數十幢別墅約800名住戶，被當局告知違建，必須拆除，500多名警員和法院人員到場接管屋苑，並切斷天然氣供應，要求業主限期遷出，惟遭到拒絕，期間雙方爆發衝突。別墅業主代表強調大家屬合理合法合規居住，表示所涉鎮政府當年是以招商引資方式出售該處土地，並默許他們自建房屋，反觀對方現時無合法文件執行強拆，呼籲不要與手無寸鐵的平民為敵。

背後更深層次的爭議則在於，農村集體土地怎就不能用於商品房開發？社會上早有聲音要求當局進一步推進農村土地改革，打破固有城鄉二元結構規劃制度，實現「同地同權」，讓集體土地使用權能進入市場，和國有土地在同一基礎上公平競爭。此舉或能有效抑制時下近乎瘋癲的樓市，讓百姓真正實現安居樂業，而政府長期實施的壟斷性徵地制度，更是造就城鄉不平等重要因素之一，亟待正視。

而對於眾多已購買小產權房的民眾來說，則更期待國家能在相關問題上出現重大轉變，遺憾的是，當局早前再次重申其一貫立場，勢要將強拆進行到底。是故近期不斷出現針對小產權房強拆引發的警民衝突，單在北京市昌平區就已有多起，所涉矛盾又多與一些地方鄉鎮基層政府自身存在違規操作有關，當中不少小產權房的開發、建設、交易等環節都是得到他們默許乃至主動參與，責任不能全扣在民眾頭上，一刀切勢必令官民矛盾愈演愈烈。