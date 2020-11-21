產評：殭屍國企成隱患　人幣信用受考驗

中國如今既要面對美國打壓，亦面對內部經濟結構問題，可謂腹背受敵。當局祭出「雙循環」戰略應付，但在錯綜複雜的內外形勢下，只怕事倍功半。近期3大國有企業信用債務違約，個別更落得破產收場，反映長久以來，國企改革成效不彰，當局已欲救無從，無計可施下就只能任其爆煲了！這個訊息短期必令信用債市場持續震盪，更會危及地方政府信用。可是人民幣資產要建立信用，要立足國際平台，這個「破而後立」的市場化考驗，必得咬緊牙根捱過！

過去，針對中國信用債市場，投資者的理解是民企可能會一夜倒閉，國企則有國家支持，信用可靠。故過去國企發債，不愁捧場客。可是近期，大型國企發債出現認購不足額，更一連爆發3宗大型國企——華晨集團、紫光集團及永城煤電的信用債違約事件，不但令信用債市場崩潰，投資者更對地方國企信心動搖，亦正危及地方政府債務。

事實上，國企改革多年，至今尚未見到應有成果，仍不乏架構臃腫、效益低、債務巨，以及經營與市場脫節的情況。今年在疫情打擊下，這些缺乏效益、長期靠國家支持的「殭屍國企」，成為經濟的一大隱患，早晚都得正視。

這次國企信用債爆煲，華晨集團破產收場，帶出了市場3大憂慮。第一，相關的金融產品大冧價，甚至價值歸零，將嚴重打擊投資氣氛；第二，銀行是國企最大債主，落雨收遮規避風險是正常操作，在銀行減少涉足信用債市場之下，將影響企業融資，從而減慢經濟復甦步伐，內循環要「打折」；第三，當高評級信用債都要爆煲的時候，人民幣資產信心難免受動搖。若這場信用債危機處理不好，將打擊人民幣資產的信用，不利於引入外資，那所謂撬動外循環，又從何談起？

下半年內地經濟持續復甦，期待人行再大規模放水救急，基本上已不可能。反之，接踵而至的，好可能是周期調節的啟動，這使得高負債的企業和地方政府更加寢食難安。眼見華晨集團破產重組，說明當局不再為國企「包底」，決心適度退場，讓不合條件、沒有能力的國企淘汰出局。國企破產後，短期的債務重組，少不免要撇帳。時值年底，連鎖反應或會引發企業破產潮。

無疑，市場正經歷陣痛，但風暴始終是會過去的，如何為風險定價，如何做到信用有價，才是真正考驗所在。當局亦須明白，只有讓企業經歷市場化考驗，只有完善市場信用機制，人民幣資產才能真正成長起來，才能真正步向國際化！