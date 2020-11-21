在朝廷決定要求下，香江府衙DQ了4名議員，他們的同夥——反對派的15名議員辭職。由此立法會大致上清理掉了這些長期腐爛發臭、散播病毒的政治垃圾，還立法會一個可以正常工作、履行職責的環境。

不過，這樣的日子能有多久？舊的垃圾被清理了，會不會還滋生新的垃圾？《基本法》中規定立法會全體議員「最終普選」產生，這樣的權力來源會在香港「三權分立」中扮演甚麼角色？會對「行政主導」有何影響？這些問題恐怕容不得朝廷和香江府衙睡大覺，最多打個盹兒就要面對解決也。

鐵一般的事實是，反對派議員都是通過地區普選和功能組別進入立法會的，他們有廣泛的社會基礎和力量，他們猖狂無忌也正是這些基礎和力量支持的結果。這樣的基本面並沒有因為這次DQ事件而改變，這樣的「香港民粹」不可輕視。

此種民粹，只講站隊，不講道理；只講報仇雪恨，不講是非黑白。因此，反對派經營多年的「民粹天地」，不是一時半刻能改變的。

中央全面管治權、《港區國安法》、人大常委會的系列決定都不可能短期內解決問題，甚至粵港澳大灣區、融入國家發展大局等等也不可能。

問題解決不了，立法會的選舉就還會出大問題，反對派就還會東山再起、捲土重來。他們會以各種偽裝、巧妙避開選舉「把關」入閘，他們的「民粹」粉絲會心有靈犀識別他們，因「六四黃金律」的存在，他們在未來選舉中奪得多個議席是「大概率事件」。

他們只要進了立法會，就會有的是辦法，既能「為反而反」，又能不犯法律法規。屆時立法會的運作還是大受影響，「行政主導」還是受阻重重，而香港要圖存、要發展是沒有多少時間作此折騰乾耗的。

很顯然，中央已指明了香港的發展方向，「行政主導」不容置疑，現有的立法會產生辦法和功能必須作出重整及改革，才能將「負能量」化為「正能量」。