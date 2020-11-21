中文大學被稱為「暴大」，有些學生更自稱「暴大人」，可謂實至名歸。看看這班暴大人在畢業禮上的醜陋表演，一身黑衣暴徒裝束，展示港獨標語，叫囂港獨口號，高唱港獨歪歌，視法律如無物，就知道這間大學已墮落到何等地步。顯而易見，這場港獨鬧劇是早有預謀，無非為了「試水溫」，雖然參與人數不是太多，但如果校方繼續姑息縱容，執法部門依然無動於衷，暴徒必然愈發囂張，黑暴必然捲土重來。

最令人莫名其妙的是，暴大人在校園內肆意搗亂，從早上鬧到晚上，而校方和教育局只是分別發表聲明譴責，警方人員從頭到尾沒有進入校園執法。實際上，暴大人的行為已不僅僅涉嫌違反禁聚令及公安條例，更有觸犯《港區國安法》之嫌，為何校方沒有及時制止？為何執法部門視若無睹？難道國安公署只是擺設？

冰凍三尺，非一日之寒，中大淪為「暴大」，學校管理層尤其是校長段崇智無疑應負起最大責任。正是因為他是非不分，袒護暴徒，甚至本末倒置發表公開信質疑警方執法，中大才會變成黑暴重鎮，也才會發生去年11月「二號橋之亂」。早前四個警察職方協會再次向段崇智發信，要求他就針對警方失實指控作交代，但他至今沒有任何回應，到底有何難言之隱？這是一名學者應有的態度嗎？或者他根本不配作為一名學者？

中大校訓「博文約禮」，知識深廣謂之博文，遵守禮儀謂之約禮。可惜事實恰恰相反，部分學生粗言穢語，行為霸道，根本沒有一點博文約禮的味道，反而更像黑社會蠱惑仔。很簡單，正常的大學生絕不會將自己母校稱為「暴大」，更不會以暴大人沾沾自喜。物壞蟲生之，俗壞奸生之，本應作育英才的學府，淪為培養暴徒和蠱惑仔的場所，中大優良傳統蕩然無存，數十年校譽毀於一旦，是否還有繼續存在的價值，實在令人懷疑。