第四波疫情殺到來了，相信沒有人會異議，昨日新增26宗新冠肺炎確診個案，當中21宗是本地個案，有多達10名病者涉及跳舞群組，亦有9宗源頭不明個案，其他例如的士司機及「宅度假」群組亦沒有斷尾，再加上超過40宗初步確診個案，情況直逼7月第三波爆發時，各界不斷預告及警惕，始終未能阻止第四波爆發，實在令人扼腕長嘆。

港府防疫不力，又是事情發生了才補鑊，聲稱將收緊防疫措施，包括將酒店列入表列處所，加強規管，又強制3個高危群組進行檢測，包括有病徵人士、老人院舍職工及的士司機。如果這些措施是有效，為何不早一點實行，是否一定要等到不可收拾地步才出手？究竟衞生官員腦子是灌了水，還是裝滿了草？沒有先知先覺，對疫情毫無感覺，事事後知後覺，靠他們把關等於找吳三桂引清兵入關，病毒來去自如，那個尼泊爾病毒株如何侵港，港府心裏有數，檢疫鬆散，難怪內地一直堅拒給予港人免檢疫待遇。

如今疫情大反彈，連同胞們都對香港有戒心，不少人關注與新加坡的「航空旅遊氣泡」會否胎死腹中，不少市民渴望旅行，把數千元機票炒到二萬元，寧願接受多重測試也要一搔旅行癢，現在看來好夢可能成空，當局稱有熔斷機制處理，即是說會隨時煞停，真的沒有改錯名，氣泡一戳即破。

至於下周一實行的回港易計劃，食衞局局長陳肇始不忘擦鞋，指內地疫情控制「非常之好」，所以不擔心有關計劃。作為港人聽了真的百感交集，心裏當然希望同胞免於疫禍，但自己家園受疫魔侵襲，抗疫的官員只懂賣口乖，朝令夕改，與內地相比，真的羨慕妒忌兼而有之。食衞局局方聲稱與勞福局商討，向基層確診者提供一筆過津貼，受廢官所累的又豈止病人，把庫房掏空也找不清這條數。