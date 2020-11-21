中文大學畢業禮因疫情改為網上進行，背後是否另有原因不得而知，有百多名學生卻不理會校方安排，自己編排畢業儀式，穿戴好畢業禮服，在火車站集合，然後列隊操上俗稱百萬大道的校本部圖書館前廣場，沿路拉着橫額，手持港獨標語，高叫口號，舉行另類畢業禮。

中大畢業播獨，明顯有組織預謀。他們事先在山壁塗鴉，書寫港獨口號，有建築物也見相類塗鴉，這些不可能是臨時行為，假定參加者都是應屆畢業生，他們之中部分可能有工作要上班，回中大校園要告假，所以是有備而來，加上他們叫港獨口號，展示港獨標語，明顯是有意借這個活動宣揚政治訴求。依去年經驗，如果校方不是改了網上行畢業禮，他們也會在正式畢業禮上鬧事。

估計這個活動應該是一早在校內組織，通知有關同學，早有準備，預先布置。不過看見有些標語和橫額，出現錯別字，文句不通，與去年黑暴猖獗期間的街頭錯別字和狗屁不通文句互相呼應。例如有畢業生拿着「寧嗚而死，不默而生」的口號標語，令人慨嘆，想不到今天大學畢業生中文程度如此低落，「嗚」「鳴」不分。

校方今次反應與去年校園的警察黑暴大戰不同，上次是不問根由，不理對錯，表明要保護學生，拒絕警察進入校園，令校園變成兵工廠軍火庫，中大「有幸」被冠名「暴大」。不知是否因為《港區國安法》關係，今次中大校方表明立場，反對遊行，劃清界線，派出保安勸阻，多次叫停，事後報警備案，聲明校方無力處理，交由警方跟進，力求自保，避免惹事上身。因此次學生的行為觸犯國安法，如果校方出面支持學生行動，說不定校長和部分校內負責行政的高層，也可能以觸犯國安法遭檢控。

據傳媒報道，事發當天警方並沒有派人進入校園，如果日後要搜集證據，可能要靠校內保安協助。若果參加者有校外人士，進入校園要登記，行動之中，保安也一直有錄影，這些材料都可能成為警方追查手段。

可能參加此次活動的學生以為是小事一樁，活動在校園進行，對公眾騷擾不大；有人認為自己只參加遊行，未叫口號，未拿標語，不算犯法，估計警方不會秋後算帳；也有人以為遊行時已有充分裝備，有助掩蔽身份，不虞被人查出。警方這次打算如何執法未知，我覺得只要警方接下案子，開始偵查，對參加者始終是威脅。正如去年黑暴事件，有人可以事隔一年後才被檢控。所以警方偵查不一定有重要結果，但只要接手處理，已有震懾之效。