人無恥，便無敵。叛國禍港四人幫之首、壹傳媒黎智英素有契弟之稱，從他當年發毒誓聲稱，如果出售《壹週刊》便一世做契弟開始，當知此人言而無信，唯利是圖。君不見，《壹週刊》唔賣又賣，賣極賣唔去最終無奈摺書。現在漢奸黎又發揮其契弟本色，眼見洋主子美國大選失利，拜登上場，繼稱讚「拜登處事方式獲認同」後，又在網上直播揚言「自己沒有支持特定美國總統候選人」，為「華麗轉身」做好準備。

契弟果然係契弟，講大話當食生菜，真係唔到你唔服。只是市民可不像他腦有事無記性，對於其洋助手Mark Simon涉造假報告抹黑拜登兒子、打擊拜登選情一事記憶猶新，而且造假的錢還是來自漢奸黎的私人公司，根本不容漢奸黎扮不知情。一句沒有支持特定候選人就想將干預大選的骯髒勾當一筆勾銷，會不會想得太美滿了？難為特朗普政府一直對漢奸黎情有獨鍾，人家還未正式承認落敗，漢奸黎卻忙不迭跳船，會不會太無情無義了？

除了舐新主子鞋底，漢奸黎連日來也沒有閒着，昨日又在社交平台與以色列前副總理對談，繼續乞求外國關注，並自認此舉涉勾結外國勢力，或需承擔罪名云云。顯而易見，有人多宗官司纏身，包括涉違反國安法仍在保釋，一旦罪成隨時成世在獄中洗廁所，愈想愈心驚，惟有故技重施，挾外部勢力向中港政府施壓，務求無罪甩身。

又難怪漢奸黎挾洋自重，心存僥倖，皆因港府向來怯洋懼外，司法更對反中亂港人士百般包庇，漢奸黎涉及的官司或指控，就算告上法庭最終亦必然無事。雖然國安法乃全國性法律，但只要一日由香港法庭審理，漢奸黎都可謂定過抬油，何況律政司一直准許其保釋，至今未有正式起訴。國安利劍落在港產廢官手裏，虛晃一下便無影無蹤，不用多久就會淪為生銹菜刀，漢奸黎使乜驚喎！