一位已畢業的舊生常找我談話，他對父母充滿怨懟之情，我也想勸導他。小伙子共有5兄弟姊妹，個個大學畢業，家姐當年公開考試的成績更位列全港第一，按理該是個美滿的家庭。

我曾問小伙子，如果父母不幸身陷險境，你願意相救嗎？他想了想，答：「該不會。」我問為甚麼，答曰：「他們不關心我。」「你父母當年親自求我替你補習，怎能說不關心？」他又說：「父母偏心家姐和妹妹。」「但據我所知，你家一廳三房，這麼多人擠在一起，你卻一人獲分配一個房間，怎能說父母偏心姊妹們？」他再辯稱：「小時候，父母曾經罰我一人站在家門外。」我說：「我小時候豈止罰站，更曾遭爸媽責打，而你被罰，是因為做了甚麼過分的事嗎？」他答：「那時候年紀太小，已忘了。」「你自己犯的錯忘了，卻只記得父母如何責罰你，那不是太不公道嗎？」至此，小伙子若有所悟，近日終於告訴我，會嘗試改善與父母的關係，我聽了甚是欣慰。

上述情況近似於中央跟香港的關係，「黃絲」對京港政府抱有莫名仇恨，總覺得別人的爹娘比自己的好。其實，那只是他們腦筋渾沌，想問題就像我那位舊生般，先入為主，似是而非，使自己困在死胡同中。

黃絲只看到中央近日要加強管制香港的言論，卻沒想過回歸20多年來，阿爺一直寬大為懷，任你喊出「天滅中共」、「結束一黨專政」的口號，也沒認真追究。

反對派談到京港政府要進一步約束傳媒就咬牙切齒，偏沒想到號稱崇尚自由的台灣，對親中國大陸的中天電視台說封就封，反倒香港至今仍容得下壹傳媒和香港電台。身為教師，我經常想透過交談，勸導一些想偏了的學生；身為時評人，我也不時想透過理性的分析討論，開導一眾香港黃絲。