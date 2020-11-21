國安立法開壇不作法，黑暴回魂播獨又嘻嘩！正如本報「正論」一針見血指出：國安法由6月30日晚刊憲生效至今已4個多月，別說沒有人因干犯此法而獲刑，甚至連起訴個案也寥寥無幾，尚方寶劍至今未「殺」一敵，同擺設無異。既然執法不痛不癢，國安法不外如是，大學生知法犯法又何足為奇？大學生尚且如此，大漢奸將國安法當成「𢱑痕」更是合情合法了。

大專教育這幾年禮崩樂壞，中大淪為「暴大」，校長「段爸爸」難辭其咎，佢喺去年黑暴高峰期，不但沒有譴責學生充當反中亂港暴徒，反而不問是非曲直，處處維護學生，未經查證下公開指摘警方，令新屋嶺性侵謊言發酵而警方有口難辯，如今水落石出，原來係一個地盤工人喺網上以「金正恩」散播嘅謠言，此位「金正恩」早前承認係佢惡作劇，已被判160小時社服令，新屋嶺性侵固然是不攻自破，段校長不但冇回應4個警察協會給他的公開信，還警察一個公道，更是「遁辭知其所窮」，此時此刻，又豈能沉默是金？錢穆大師曾說：其心有仁則知恥。而知恥更近乎勇，身為社會備受尊重嘅段校長，冇理由只知做一隻縮頭烏龜吖！

教不嚴，師之惰！今「暴大」之名豈偶然哉？中大喺全球大學聲譽榜已百名不入，段校長難逃管理不善之責！今學生播毒遊行，有執業大律師已指出，佢哋嘅行動已屬宣揚港獨及分離主義，涉違反《港區國安法》第20條及22條，證據確鑿，但由於參與遊行人士以不同物品遮蓋面部，或難以定罪。大學當局斷非只報警了事，期間不煞停遊行已經不當，警察冇即時入校執法更是不智，國安處事後調查當然倍感困難！然而，大學生知法犯法，斷不能輕輕放過，大學當局理應配合警方及國安部門，將公然播獨嘅學生繩之於法！否則佢哋「試水溫」成功，更多黑暴終再回魂，香港永難安寧！