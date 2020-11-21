全球經濟備受新冠肺炎影響，低生產高失業率問題困擾各國，香港亦不例外，預期11月過後，因保就業補貼完結，再捱不下去的企業會減薪裁員，因此，疫情何時能控制或是殺滅，都會影響市民收入。與美國輝瑞藥廠合作研發新冠肺炎疫苗的德國生物新技術公司創辦人之一沙欣說，若一切進展順利，疫苗可望今年底至明年初開始分發，如果接種率高，預料明年冬天，人類應可以重過正常生活。

輝瑞與生物新技術公司合作研發的疫苗在3期臨床試驗中，有效預防率超過九成，藥廠有信心，疫苗能把病毒傳播率減少一半，大幅降低新增個案。

至今為止，並不止輝瑞的肺炎疫苗聲稱有九成針對性，其他研究包括俄羅斯及內地的疫苗，亦向外宣稱到了最後臨床試驗階段，效果良好將會開展註冊及生產程序，預計明年4月後，會有多種針對新冠肺炎的疫苗供應，滿足全球國家抗疫需求。

最令人擔心，是最初生產出來的肺炎疫苗被富有國家全部搶購，價高亦能負擔，不少弱小且貧窮國家無法獲得分配疫苗，令疫情進一步惡化，變成新冠肺炎病毒無法在疫苗協助下短時間絕迹，甚或新冠肺炎病毒在弱小國家爆發得更厲害，損失人命更多，沒法兌現藥廠指肺炎病毒在2021年將被殺絕的預期，加上病毒不能在世界上「清零」，伺機傳播或爆發的危機依然存在。不能一舉殲滅肺炎病毒，對任何一個國家也是威脅。

世界衞生組織已展開超過170個國家和地區參與的國際疫苗開發計劃（COVAX），加速疫苗開發，確保所有國家獲得的疫苗劑量，能分配給患病風險最高的人群。美國並沒有加入，明顯是害怕疫苗無法優先給美國人，但最重要的，卻是美國不要高價搶購疫苗，推高疫苗價格害貧窮國家難以負擔，更會拖慢疫苗的普及性，令病毒威脅人類的時間無法縮短。