香港當下生活最困難、最需要幫助的是哪些弱勢社群，人們都會回答是蝸居於劏房、板間房、棺材房、貨櫃屋裏的數以萬計低收入居民。日前舊唐樓7死11傷火災慘劇便充分反映劏房是人間煉獄。如果再問，那麼政府是否以最快速度、最高效率去幫弱勢社群，人們也都會回答不是，可能還補上一句：「天方夜譚」。

清朝有一位心繫民間疾苦的好官鄭板橋，常借竹樹譬喻應自省身為父母官，須常與民同感涼熱。詩云：「衙齋臥聽蕭蕭竹，疑是民間疾苦聲，些小吾曹州縣吏，一枝一葉總關情。」當今香港何處覓得像鄭板橋這樣的好官啊！在油麻地嚴重火災災難發生時，民政事務局局長在網上竟有心情貼糖水相。

筆者早於第4屆立法會期間，已向當時的運輸及房屋局局長鄭汝樺力陳劏房居民的痛苦，除了力爭加大加快興建公屋外，多次要求立法規管劏房租金。可惜得到的回答是怕影響供應，並一口拒絕，而當屆政府對公屋的供應則蕭規曹隨。接着在第5屆立法會，筆者作為立法會房屋事務委員會主席，把握時機反映無殼蝸牛的困難處境，並向立法會提出全面檢討政府房屋政策和發展策略，終於獲得時任局長張炳良採納，分別在政府內部和立法會成立專責小組進行檢討工作。可是，政府當局仍然非常保守，不拒絕也不跟進研究立法規管，只表示繼續關注，把工作重心主要放在增建公屋、復建居屋和爭取土地供應方面。可是劏房戶居民的吶喊沒有停過，立法會申訴部不停收到大量劏房戶居民的求助和申訴個案，只是特區政府高官們仍未肯「一枝一葉總關情」地認真立項跟進。

重提上述立法會房屋事務委員會處理劏房租管近12年歷史過程的目的，是希望向運輸及房屋局局長陳帆和劏房租務管制研究工作小組主席梁永祥，申明立法劏房租管的迫切性、時效性和可能性。其一，立法會房屋事務委員會、運房局及房屋署的相關主管部門、立法會秘書處和申訴部等早已就劏房租管問題，收集了極豐富資料和數據，做了許多分析和研究，綜合的經驗已超過12年之久，工作小組不必花大量的時間重複走彎路。

其二，若按梁永祥所言，工作小組的時間表和工作進度，對於生活在水深火熱之中的劏房居民來說，真是「急驚風」遇着「慢郎中」。若明年上半年完成報告，還不知道運房局會否接納，接納了也要由局方交政策文件給立法會討論，那麼到明年年底新一屆立法會重組後，還不知會否即進入立法政策文件的提交及討論。若一切順利，也要在2022年底才會有立法劏房租管的條例草案文件擺上議程，最快也要到2023年中才完成立法工作。基於此，請問由現在起計，要3、4年後才落實立法劏房租管，是急民之所急嗎？簡直混帳！

周前鄭泳舜議員批評政府及工作小組「研究得太慢、太浪費」，像做「騷」，批得到位。本周麥美娟議員採取「逼宮」行動，去信行政長官要求同意其提出私人條例草案，逼政府火速立法，期望立法會各黨派議員攜手合力救黎民於水火，爭取劏房租管明年實施。