談一帶一路的發展，香港的媒體多是引用西方的論述，大多是肆意批評，拿出各種似是而非的論點，反映着，香港媒體樂於見到中央的政策失敗，這是它們心裏的反中情緒的表現。

西方媒體，加上西方學術界，表面上是秉持批判精神，可卻是有所偏頗，多是逢中必批。他們可以無視於歐美霸權的到處侵略，甚至也為歐美的反人類戰爭罪行辯護，中國的國際舉措，即使是援助都翻作為擴張勢力，製造受援國家的債務危機。對他們來說，中國最好還是回復東亞病夫，任歐美凌虐，屆時他們又會說中國的落後是中國落後的制度、文化、文明使然。

一帶一路發展是對歐美霸權主義的挑戰，中國不但沒落後，且經濟有餘力支援其他國家發展。其他發展中的國家便不一定要依靠歐美跨國公司的剝削性投資，或國際貨幣基金組織的政治掛帥的貸款。多了中國資金的選擇，利率較低，也沒政治條件，且金額龐大，成本效益更佳（至少成本少了歐美機構的高估和多重中介）。

以巴基斯坦為例，因印巴衝突，以及鄰近阿富汗地區的恐怖主義，外來投資缺乏，國際貨幣基金組織的貸款有諸多的政治要求，當中國推行中巴經濟走廊的一帶一路項目，總投資600多億美元，以當地基礎發展為主，該國便視作改變國運的機會。

幾年來，幾座龐大的火力發電站已落成運作，改變了當地電力不足的困境。接着是多個水力發電項目開工，也有風力和太陽能發電的大項目。西方學術界媒體卻宣傳中巴經濟走廊失敗，失敗一是輸電設施不足，發電效益受到限制。他們竟以此論證巴基斯坦的發電能力過剩，應停建發電站。

失敗之二是發電站的清潔能源比例不足，且批評水力發電，用發達國家的標準，要求停建火力、水力發電站，只限清潔能源，卻不管當地長期電力不足帶來的各種問題。他們更指出中巴經濟走廊失敗在於多建道路，促進路面交通，導致碳排放增加，破壞落後地區的景觀。

他們關心的是當地景物封閉，好作他們殖民地時代一般的旅遊觀光，當地人民與社會的發展均在他們的考慮之外。

中國助建南北大鐵路，他們批評當地人負擔不起鐵路運輸，中國貸款的1%年息太高，會製造債務危機。中國建設瓜達爾港，卻說沒有經濟效果，看不到打通與阿富汗等中亞的貨運的大作用。

中巴經濟走廊第一期的項目大致完成，現正進入第二期，哪來西方國家所說的停工失敗呢？