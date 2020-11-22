這一陣子，香港輿情對《港區國安法》、對DQ反對派議員產生的「重大作用」吹過了頭，以為從此大局底定、「歲月靜好」。

這樣吹，無非是大規模的暴亂暫時沒有了，反中亂港集團的一些頭面人物和骨幹分子「攤上官司」了，參與暴亂的魚毛小蝦有些判刑了，朝廷召開了紀念會、座談會，北京大員相繼發言，表達了一些撥亂反正的新訊息，要為「香港開出新局面」。

這樣的雷聲確乎很大，滾滾而來，但雨點很小。反對派其實很奸狡，暫不硬碰，紛紛躲避，裝死躺下。然而，他們心中有數，一是北京今次雖然前所未有的下了狠手，但面對「一國兩制」，還是有所顧忌，盡量把負面影響縮到最小，尤其對國安法的運用特別小心謹慎，能不用，能用其他法規法條「解決」問題，就不用。今次香港中文大學百多名畢業生及學生肆無忌憚在校內遊行，「一身暴徒黑衣裝束搖旗吶喊」，狂呼「港獨」口號，打出「港獨」標語，高唱「榮光」獨歌，當局只把其視為「違反或觸犯禁聚令或公安條例」，「直到晚上，教育局才發聲明譴責，警方國安處才接手調查。」像這類明明干犯國安法、挑戰國安法的事件，當局總是不敢立刻明確其性質，以國安法追究，這樣的避重就輕、迴避問題，變相把國安法當成擺設，我們見之多矣！

如此這般的執行國安法，必然是香港亂源難除，其社會能量、政治能量毫髮無損，必會捲土重來，引發暴亂。事實證明，《港區國安法》和全國人大常委會的決定，只是在政治氣勢上暫時壓住了反中亂港的氣燄，整個形勢距依法治港、依法制亂、依法治理整頓香港邪惡已久的政治生態環境，令香港走出困局，相距甚遠。對此，我們實在看不出當局有甚麼沾沾自喜、掉以輕心或畏首畏尾、謹小慎微的理由。

當局的這種狀況，正是反中亂港勢力希望見到，故他們的策略有所得逞，力量得到保存；他們收放自如，或隱忍不發或突襲成功。他們不是凍僵的毒蛇，卻有可能遇到東郭先生。