浸會大學教授李靜君最近被翻出舊帳，指她在今年5月出席海外港獨組織「香港民主委員會」的網上論壇時指「我們屬於世界」，有違反《港區國安法》之嫌。她為此鳴冤叫屈，聲稱被人「斷章取義」，自己當時所說的「Hong Kong belongs to the world」（香港屬於世界），是指香港與國際社會在文化、意識及經濟層面上有多方聯繫及深厚交往云云。

事實果真如此嗎？李靜君當時不止說「香港屬於世界」，還說「我們不屬於中國」等，與港獨分子叫囂的口號如出一轍，這又該如何解釋？到底是別人斷章取義，還是自己心虛膽怯？若要人不知，除非己莫為，《港區國安法》6月30日通過，而以上論壇是在5月舉行，相關言論也許不會被追究，但白紙黑字留下的東西已不可能擦掉，愈是辯解，愈顯得此地無銀三百両。

香港是國際城市，這種說法沒有錯，但並不表示外國可以插手，正如紐約和倫敦等國際金融中心一樣，誰能否認其主權歸屬？誰能干預其內部事務？早在香港回歸前，就有人提出「聯合國託管」或「國際共管」，這種陰謀當然不可能得逞，「主權問題不可討論」，既是鄧小平的態度，也是中央政府的底線。沒想到時至今天，有人還在強調「香港屬於世界」，幻想「國際共管」，乞求外國插手，而且敢說不敢當，將港獨言論包裝成「學術意見」，真可謂掩耳盜鈴，自欺欺人。

教育崩潰就是國家崩潰，香港之所以鬧到如此地步，主要原因就是教育出問題。整個教育界充斥「黃師」和「獨師」，學生怎能不被荼毒洗腦？校園怎能不烏煙瘴氣？大學怎能不淪為「暴大」？中大日前出現港獨遊行，警方國安處翌日才派人進入校園搜證，連賊過興兵也談不上，遑論阻嚇作用。說到底，要解決教育問題，還校園以寧靜，首先必須清除毀人子弟的「黃師」和「獨師」。