不認還須認，本港第4波疫情不是即將爆發，而是已經出現，本港新冠肺炎疫情急速反彈，昨日新增43宗確診個案，為近3個月最多個案的一天，而初步確診更加有60多宗。恰巧這是香港與新加坡的「旅遊氣泡」生效前夕，令到港星政府都非常尷尬，究竟是否應該繼續啟動免檢疫安排呢？

新加坡方面本來給足了面子，沒有即時中止協議，起初只是收緊入境措施，香港旅遊氣泡旅客抵新加坡機場時，改為需要即時進行一次病毒檢測，但到了昨日下午可能初步確診數字太過驚人，不得不宣布順延港星旅遊氣泡兩周。這個氣泡最終能否實行，外界都不感到樂觀，第4波還是初爆發階段，不明源頭四起，要斬斷傳播鏈談何容易？

抗疫過往都是有賴市民自律，自動自覺戴口罩，若是靠政府便一早像歐美般全面失守。政府防疫甩漏，出現4大漏洞，首先是強制檢測議而不決，到現在還未實施，非要等到大爆發不可，這是哪門子道理？而且應變太慢，擠牙膏式修改入境措施，社交距離措施調整慢條斯理，再加上執法不力，如果一個健康的人食錯藥4次都危危乎，更何況特區是久病不起的垂危病人？

呼吸系統科專科醫生敦促勒令中小學停課14日，以及政府帶頭居家工作。政府又是一貫的「做啲唔做啲」，只是決定小一至小三學生周一起暫停面授課堂14天，至12月6日，幼稚園停課日期亦延長至12月6日。如果疫情惡化，不排除全面暫停中小學面授課堂。這又是奇怪，高官不知何謂防患於未然嗎？難道要等到中學大爆發才出手？這又令人想起堂食限時限刻的鬧劇。香港的官員唔見棺材唔流淚，無奈受害的始終都是無辜的市民。沒得去旅行不用死，但留在香港一步一驚心，深怕四周都是播毒者，連打噴嚏也要被歧視，這種生活還要捱多久？