正當眾有識之士齊聲要求特區政府提升管制要求，加強堵截檢疫漏洞，提防第4波疫情爆發之際，過去兩天確診數字急速上升，先是20多宗，跟着的一天竟達40多宗，看來香港對疫情的控制確實不得其法，出現太多漏洞，才有多宗集體感染情況重複出現。有傳染病專科醫生指政府防疫有4大漏洞，包括：強制檢測議而不決、擠牙膏式修改入境措施、社交距離措施調整太慢，以及政府部門執法不力。問題是這些漏洞已不斷有人提醒，特區政府總是猶豫不決，等疫情加劇才見行動，可見問題不在防禦疫情的方法，而在決策者的決心和力度。

大家都曉得，全民強制性檢測是徹底控制疫情唯一途徑，把受感染人士與其他人士隔開才可能清零。如果成功清零，還可爭取粵港澳健康碼互通，恢復大灣區經濟交往，分享內地防疫成功恢復部分經濟活動的成果，有這麼強的誘因，還是畏首畏尾，結果是讓疫情無止境拖下去，就算有數千億儲備，恐怕遲早坐食山空。現時連特定群組強制性檢測也執行無力，既然酒吧食肆可以限聚，為何強制的士小巴司機、食肆員工和老人護理工作人員檢測會有困難？要謀生便需遵從管制。特區政府到底怕甚麼？

病毒從境外輸入已有證明，尼泊爾病毒株傳播開去甚為清楚，為何不立即把來港人士隔離，嚴格執行。初時準備的檢疫中心怎麼都銷聲匿迹？為何捨棄不用，把檢疫人士改為安排居住酒店，與其他住客混雜？何不效法內地，整幢酒店包下來作檢疫中心，14天內完全與外間隔絕，連送餐、房間床單枕袋洗漱用品也放在門外交收，檢疫隔離連酒店服務員也接觸不到。內地做得到，為何香港不能？像如今般擠牙膏式按國家地區逐步加強檢疫，還要預告設寬限期，倒不知是因為特區政府尊重人權，還是無心抗疫？

頒行禁聚令，酒吧食肆限制共聚人數是2人、4人還是6人也要拖拖拉拉，對市民對業界也無好處，現時情況只是苟延殘喘，無助大局。不如索性居家令禁聚令齊出，實行全民強制檢測，加上全港封城兩周會更收效。長痛不如短痛，照現時不溫不火拖下去，清零無望，經濟復甦無期。

特區政府在檢疫執法上同樣不力，食肆食客超額，跳舞場竟聚集百人，發生集體感染，還有派對房聚集，為何不見有人去管？時近聖誕新年，不少留學生陸續回港度假，他們都來自高危地區，隨時是隱性帶菌者。如果重複去年辦法，又是寬限期，又是留家檢疫，任由這班年輕人到處群聚嬉戲，遲早再爆大鑊。