經過去年黑暴一役，大家才驚悉香港是個民智未開的化外之地，不僅聳人聽聞的謠言也有人深信不疑，不少港人更是錢多人傻，只要有人打着義士旗號開眾籌戶口，銀紙便會如雪片飄至，絲毫不理會眾籌所得是否真的用於原來用途，甚至是否涉及非法活動，淪為羊牯也不自知。

繼早前一個眾籌基金被指涉及洗黑錢而被警方凍結戶口及拘捕有關人士後，日前又有一名襲警教師以即將入獄需為兩老籌措醫藥費為名，在網上眾籌50萬元，結果超額籌得500萬元悶聲發大財，而且錢銀來源不明，被警方以涉嫌洗黑錢拘捕。及至昨日，又有一個網台主持及其妻子等人被警方國安處拘捕，指其今年初發起的資助在台港人眾籌計劃，涉及洗黑錢和資助分裂國家，堪稱臭不可聞。

當然，錢多人傻的黃絲金主們，必會死撐「我鍾意畀錢佢哋使呀，吹咩」，但無可否認的是，這些眾籌戶口完全不受法例監管，籌了多少錢、用於甚麼用途，根本無人能知，背後涉及洗黑錢更非奇事，遑論用於其他不法勾當。像那個被凍結的眾籌基金，美其名曰支援被捕義士打官司和生活費，但警方調查後卻有驚人發現，所得的錢大部分用於個人投資保險產品，而且受益人恰恰是負責人自己。金主們大手筆響應眾籌，以為自己做的是義事，其實被不法分子當成水魚罷了。

這不禁令人想起，一眾「失業」的泛民政客為了繼續奢華生活，已有人開設眾籌戶口呼籲網民捐助。連名不見經傳的黑暴教師也可輕易籌得500萬元，這些政客所得豈非以10倍或100倍計？這些錢不用交稅，不用公開交代，涉及洗黑錢又何足為奇？不管怎麼說，在公眾地方籌款也須向部門申領許可證，沒有道理網上眾籌完全不受監管。單靠警方調查獨力難支，港府必須填補漏洞，將灰色地帶納入法例規管，否則只會有更多水魚受害。