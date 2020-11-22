武俠小說《天龍八部》所描述的功夫五花八門，過招時，不一定要紮紮實實地拳來腳往，懂六脈神劍、火燄刀、劈空拳的人，出手時不必觸及對方身體，敵人已着了道兒。

你跟這等高人決鬥，事前還去練習甚麼達摩拳、羅漢掌，簡直是浪費時間，對手和你根本不在同一檔次，勉強對戰，只會丟人現眼。

今年8月，中國和印度發生邊境衝突，據說印方乘解放軍不備，搶佔了兩個重要的戰略山頭，對方人多勢眾，而雙方又協議不能用真槍實彈互轟，我軍想反攻，該如何是好？傳聞當時中共中央軍委會下了死命令，一定要從印軍手上奪回山頭。解放軍領命後，不慌不忙祭出真功夫，不消片刻，1,000多名印軍便落荒而逃，人民子弟兵徐徐踏上山頭，極目遠眺，向北風而開襟。整個過程兵不血刃，過了好一段時間，印軍才明白過來，自己為甚麼輸了。

情形就如一個憨人站在山頂，手舞大刀，自以為挺威風，山下來了一個綸巾布衣的公子爺，彼此相隔幾百級樓梯，但人家手指一晃，憨人便不由自主地倒在地上。原來對方指頭中射出的六脈神劍無形無迹，憨人自知不敵，當然要夾着尾巴逃走。

當日解放軍用的是微波武器，印度或許直至近日才把事情弄清。約一星期前，《印度斯坦時報》報道，印軍在8月底曾遭疑似的聲波、微波武器攻擊，士兵突然感到惡心嘔吐，有些甚至精神崩潰，喪失了作戰能力，直至撤離高地，症狀才消失。

中國已有30多年沒參加過大型戰爭，軍事水平在這幾十年間發展到甚麼程度，一直是個謎。今次公子爺一時歡喜，讓你見識了半招六脈神劍，但要是認真較勁，他是否還有北冥神功、凌波微步等厲害的武藝尚未使出來？外人卻無從得知。