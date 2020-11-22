枱頭日曆漸薄，一年將盡，受疫情持續影響，庸官抗疫無方，張弛無道，一道禁聚令，時而4人、時而6人，玩到大家和食肆謝晒！根本不必問卜求大仙，鼠去牛來，日子難過，大家都應該有共識勒緊褲帶迎新歲！

香港又唔知行乜運噃，有啲嘢又必然攞「第一」，好似乜鬼全球最自由經濟體，曾經連續25年得分最高而位居首位，之不過自去年黑暴以來，好多世界龍頭大店頂唔順高昂租金，又因為疫情冇生意點捱吖？遇上百年難得一見之大變局，你幾咁自由經濟體都冇用！有自由冇環境，就乜都唔靈！

香港又有第一，就係生活費全球最貴！有調查指出，喺130個城市，並以美國紐約嘅生活成本指數100作為基數，結果顯示香港指數為103，繼續成為世界第一，亦係唯一一個亞洲城市位列榜首，與瑞士蘇黎世及法國巴黎齊名；反而上次喺排行榜中，同香港並列首位嘅新加坡及大阪，最新排名分別下跌至第4位和第5位。

香港之所以「居不易」，經濟學者嘅分析，一般會歸咎於地價貴而引發嘅連鎖反應，而從事地區服務嘅社區幹事亦反映租金係基層最沉重嘅負擔，租金成本佔整體收入嘅三至四成。交完租就捉襟見肘，樣樣要慳住使，唔敢出街食飯就梗㗎啦，當家嘅主婦甚至夜啲先去街市睇吓有冇平菜執，生活好不淒涼！

依家惡搵食，你想發揮獅子山下精神都唔到你，冇計喎，失業率又創新高，老朽相信，迨至歲晚更多食店、旅行社執笠，失業率會進一步飆升！日前又有調查顯示，明年首季有63%企業凍結人手，甚至削減人手，頂多聘兼職員工，以便靈活安排人手及節省成本，是以打工仔有幸冇被炒，加薪料得0.8%，係2010年起有調查以來薪酬加幅最低。事實係加唔加人工都冇所謂，保住份工或減薪少過四成，仲唔急急腳去酬神咩！