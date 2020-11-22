包括澳洲、新西蘭及東南亞地區共15個國家簽訂《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），誕生全球最大自由貿易區，亦代表多國多邊貿易獲得認同，RCEP同時作為聯防效應打擊單邊主義帶來的不公平。RCEP由東盟10國、中國、日本、南韓、澳洲、新西蘭簽訂，協定內無論人口、總計國民生產總值及總貿易價值，都是現時全球自由貿易協議中最龐大。美國《華爾街日報》形容RCEP的組成產生多邊貿易標誌的重要性，與美國脫離全球化拉上關係，暗指美國以龐大市場能力行單邊貿易與時代脫節。

歐洲研究機構指，以國內生產總值來說，RCEP涵蓋的自貿區橫跨15個國家22億人口，經濟規模超過26萬億美元，佔全球GDP約30%，貿易額佔全球約28%，產生包括貨品交易、服務、投資、經濟與技術合作、知識產權、競爭與爭端解決等。RCEP目的是降低關稅，成員國間開放市場，用促進投資方式幫助新興經濟體，達致最佳發展。這個最大貿易體，未來獲取的成果，將成為新貿易模式的樣辦。

自由及多邊貿易的對手必然是強權和單邊主義，美國長期以經濟最強及消費最高，單一壓迫其他國家與美國的貿易，弱小國家為得到產品輸美賺取外匯，忍氣吞聲，主因也是沒法抗拒美國的龐大市場。

RCEP及《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）兩個新興貿易協定組織，可以說為弱小國家出一口氣，最少不需在美國強權下不公平的貿易，處處受制，產品能在協定國家相互流通，低稅甚至免稅。美國並不是上述兩個組織成員，各成員國家沒機會受到不必要強權壓迫，更對未來經貿發展有新機會及方向。相對比下，與美國交好的如五眼聯盟的澳洲及新西蘭，美日聯盟的日本，都加入RCEP謀發展，擺在眼前，自由貿易比霸權主義更重要，美國新政府要好好考慮國際貿易關係了。