較早前中國簽署參與《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），這是全球規模最大的自由貿易協定，覆蓋15個國家共22億人口，按GDP總計26萬億美元。RCEP原由東盟10國發起，再加上最新簽署的中、日、韓、澳、紐，代表着東亞地區經濟一體化邁出重要的一步。自貿協定，簡言之就是國際上拉朋友圈做生意，力求減低貿易壁壘，將關稅減至最低，自由貿易發揮各國自身優勢，最大化推動區內經濟增長，而經濟利益上的連結和共享，亦有助區內和平穩定。

傳統自貿協議，通常由傳統經濟強國提出，這些協議框架必然有利於大國開拓市場，加入的發展中國家可能面對更激烈的國際資本競爭，未必處於有利地位，不利於本國企業，導致產業升級困難，甚至可能淪為大國經濟殖民地。但這次RCEP由東盟10國發起，10國中除新加坡外，都是發展中國家，協議由這些國家發起，就不會出現一些看似很公平，但實質上是以強凌弱的情況。另外，在這15國中，經濟上互補性很強，東盟10國（新加坡除外）有非常豐富勞動力，特別是印尼、菲律賓和越南，都有約一億或以上人口，他們有點像幾十年前、正在改革開放的中國，生產低端產品會有很強競爭力；而在生產過程，他們有機會掌握技術和獲得資金，就業機會亦有保證。反觀日本和南韓強項則在尖端生產、研究和工業品牌，特別在電子產品和汽車產業更是全球領先，他們需要在新興市場擴大出口爭取份額；澳洲和新西蘭在高質農業品出口和天然資源，可謂得天獨厚。至於新加坡，則在專業服務和金融投資領域，在區內擁有領導地位。可以這樣說，RCEP在經過8年談判，各國在各自領域可謂各取所需，大家都是贏家。

那麼中國呢？筆者認為，中國作為區內最大經濟體和市場，擁有最完整的工業生產體系，高、中和低端也有，也有不少新興品牌和大企業，需要開拓市場。但正正是我們夠全面，相對的經濟互補性較低，甚至需要作進一步開放市場，純粹從生意角度，我們國家未必嘗到最多甜頭，但中國作為一個區域內大國，着重的不是蠅頭小利，看重的是王道，合作包容、互利共贏的王道。協議不論是誰提出，只要符合這個條件，我們都應支持。

在國際政治戰略層面，中國也是大贏家。中國透過RCEP加強與區內經濟一體化，是打破美國圍堵中國的最佳策略，美國用意識形態綁架盟友，意圖在政治上打壓及孤立中國，形成所謂新冷戰。但現實世界中，不論是政治甚至軍事，最終都是服務於經濟利益，就算一些國家雖然會在政治上對中國擺擺姿態，但在真正的自由貿易下，新冷戰就會變成冷笑話。中國的互利共贏策略，跟美國的單邊主義美國利益優先，形成鮮明對比。最近新加坡總理李顯龍出席一個創新經濟論壇時，認為沒有很多國家會願意加入一個排外的聯盟，尤其是排斥中國。至於中、日、韓在未來的關係發展，RCEP也許會是催化劑，更可能成為純粹東亞自貿區的試金石，透過更多貿易互利增強互信，打造東亞和平的新世紀。