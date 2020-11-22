神州觀察：從根本杜絕冤獄　遠勝過事後賠償

為彰顯司法進步，更好地達致社會公平正義，內地近年明顯加大了對冤假錯案的覆查與糾錯力度，一時間多年冤獄一朝得雪的悲喜劇頻繁上演。這誠然是國家的一種進步，某程度上也算是德政，只是諸多冤獄大都止步於賠錢了事，鮮有對冤獄製造者追責，甚至連賠錢事宜也拖拖拉拉，不情不願，難免令人覺得，所謂的司法進步只是一種形式而已。

山東威海市國土局經開區分局前局長于方民，早在2002年被誣指駕車輾人而坐了5年冤獄，直至去年方獲改判無罪，洗清冤屈，日前向法院申請350萬元國家賠償，怎料遇到阻礙，法院雖受理其申請，惟被告知需時理解案件詳情，是否給予國賠需待明年再說。不可不知，案發時正值于方民人生巔峰，卻在事實不清、證據缺乏之下稀裏糊塗就被定罪繫獄，損失和打擊可想而知，多年間數次上訴悉遭駁回，如今提交國賠申請又已歷數月，法院還說要需時了解，豈非是在裝糊塗？

如果說冤案尚未成功平反之前，一些涉事司法機關仍然扯皮耍賴，想着推諉卸責，倒也還能蒙混上一陣子，只是當一切已然昭示天下，承認自己犯錯之後，有人還想不負責、繼續耍賴皮，怎麼好意思？平反糾錯的意義與目的又在哪裏？更何況，當局制訂的所謂冤獄賠償標準本就充滿不合理之處，及需經受害者「自願協商」、「多次協商」、討價還價後才能最終「成交」，所獲賠償勢必又與受害者的索求目標相去甚遠，最終惟有無奈接受；反觀所有蒙冤之人，當初何曾有機會就冤情與當局「協商」一番？或是能要求對方下手輕一些、少判幾年？

更不堪的是，有些冤獄坐了也是白坐，無罪釋放後被以各種理由剝奪賠償，像河北保定有農民因舉報企業非法採沙反遭冤獄，並造成頸椎及腰椎損傷，法院卻以事實無法認定拒絕給予賠償；甘肅金昌有農民企業家因11年冤獄導致公司垮掉，財產損失巨大，該部分國賠申請同樣被以無法認定而拒絕。而在精神賠償方面，遭拒絕或壓低賠償的問題更為突出，像江西撫州有男子遭屈打成招，先後被判死刑、死緩，冤獄令其精神飽受打擊，惟該部分只獲5,000元賠償。

毋庸置疑，冤假錯案是國家法治化進程中的瘡疤與污點，沒有公正的司法就不可能達致真正的文明昌盛，乃至屹立世界民族之林，平反糾錯、打擊司法腐敗正是出於此。然而必須看到，光有還原真相、認錯放人或國家賠償仍遠遠不夠，從嚴落實追究冤案製造者責任、完善法律、從根子上杜絕冤假錯案更為重要，一味事後賠償根本沒有意義。