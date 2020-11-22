正論：斬斷眾籌黑金鏈　揪出幕後大黑手

錢多好辦事。黑暴之所以死而不僵，除了無知青年甘為炮灰被人利用外，最大原因是資金源源不絕，既可用於組織暴亂，又可用作「安家費」。網台主持人涉藉着眾籌資助潛逃台灣的本港暴徒，並與台獨組織勾連，更疑私吞餘下巨款，昨日被警方國安處拘捕，揭開眾籌黑金鏈臭不可聞的冰山一角。

今年2月，一名網台主持人發起眾籌計劃，聲稱款項用作支援離港赴台的暴徒，並提供銀行戶口資料作收款用途；到了8月，有人可能擔心過於高調引來調查，拍片宣布更改捐款模式，聲稱刪除以往捐款紀錄，改為「純打賞」的隱蔽模式接受捐款。警方國安處一直暗中調查，昨日終於收網，以涉嫌「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」及洗黑錢罪名，一舉將網台主持人、其妻子及助理共3人拘捕，亦是警方首次引用國安法針對涉及黑暴的眾籌平台。

不近情者多藏奸。該眾籌戶口在短短數月已獲款逾千萬元，有人一方面與多個台獨組織勾連，提供金錢援助所謂的在台手足；另一方面疑挪用數百萬元投資股票牟取私利，袋袋平安。情況跟去年底遭警方凍結的「星火」眾籌平台近似，部分資金疑被人用作投資個人保險產品獲利。至於早前一名襲警教師亦以眾籌50萬元為父母籌集醫藥費為名，收穫逾500萬元捐款，疑涉洗黑錢及詐騙被捕。事實一再證明，黑暴眾籌掛羊頭賣狗肉，以冠冕堂皇的藉口作為包裝，實際上私相授受、牟取私利，背後涉及大量見不得光的非法勾當。

今次眾籌的對口單位涉及台獨組織，性質比一般洗黑錢更嚴重，警方國安處可謂師出有名。法律界人士估計，《港區國安法》的起訴門檻較本港一般刑法低，定罪甚至受重罰的機會則較高，國安處能否做回一齣好戲，令外界不要以為國安法只是擺設，所有市民都在看着。

事實上，國安法自6月30日晚刊憲生效至今，雖然拘捕了不少人，但真正落案起訴寥寥無幾，更無一人正式上法庭接受審訊，遑論獲刑。單是「叛國禍港四人幫」之首、壹傳媒黎智英在8月初被國安處拘捕後，一直獲准保釋，以致有人每天大搖大擺公然勾結外部勢力干預香港事務，絲毫不將國安法放在眼內。要是警方及律政司繼續拖拖拉拉，畏首畏尾，令國安法威力大減，則有法也是和無法沒有二致。

必須指出，近年來政客、組織及個人動輒發起眾籌，早就被質疑是黑暴接收幕後黑手、金主、外部勢力黑金的渠道。正如立法會議員指出，許多眾籌平台都於外地成立，香港沒有相關法例規管，錢銀來源難於追查，令人利用漏洞洗黑錢，縱容及資助黑暴勢力，同時亦影響香港國際金融中心的地位，惟港府一直置若罔聞，任由眾籌如無掩雞籠，簡直是咄咄怪事。

錢不是萬能，但無錢萬萬不能，尤其是所有反中亂港活動背後都離不開錢。可以斷言，當局再不堵塞眾籌漏洞，斬斷黑金鏈，揪出幕後黑手，香港想重回正軌，難矣。