世界視線：經貿一體打頭陣　亞元創建或可期

隨着「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）的簽署，全球最大自貿區成形，有利區內成立統一的「亞元」作為結算貨幣，跟美元與歐元分庭抗禮。

上世紀50年代，法國、西德、意大利等6國牽頭成立歐洲共同體，經不斷發展壯大，最終催生了歐元，另一方面，美元作為全球貨幣中的核心地位，各國要進行國際性貿易，特別是進行石油交易，必須以美元結算，因此美國政府只要開動印鈔機，便可「無本生利」地獲得他國的商品和服務。

早在本世紀初，有「歐元之父」之稱的蒙代爾，就曾「預言」未來世界將出現3大貨幣區，即歐元區、美元區和亞元區，蒙代爾構想，「亞元」在區域內流通，各國的現行貨幣可繼續流通，但必須跟「亞元」建立固定匯率。如今中、日、韓3國同處一個自貿區內，按說「亞元」的實現應更水到渠成。

有分析指出，RCEP的成員無論是經濟實力、政治制度等，均有很大的差異，部分東盟國家更與中國在南海有主權爭議。其實甚麼分歧都不重要，關鍵仍然是老美在背後攪局。例如印度退出了RCEP談判，除了經濟考慮，更多的在於政治上配合華府遏制中國，加上當時印度及中國邊境對峙正值最緊張之時，莫迪政府加入中國主導的貿易協定，在政治上不能過關。至於日本，撇開跟中國的分歧，自己也是美元霸權的最大受害者之一。自上世紀80年代「廣場協議」後，美國不斷藉貶值美元對日本「剪羊毛」，令後者經濟步入失落的20年。

當然，「亞元區」就算真正落實，也可能是中長期以後的事。眼下RCEP對北京的最大「利多」、無疑是擺脫美國戰略圍堵。只要RCEP運作良好，北京大可嘗試跟成員國加強軍事交流合作，包括在緬甸等地駐軍，從而加強在區內影響力，突破美國的島鏈封鎖。RCEP亦應考慮繼續擴容，下一步由東亞、東南亞擴軍至石油大國伊朗，甚至是作為一帶一路能源切入點的巴爾幹半島。只要中國能夠擺脫能源危機，自可在大國博弈中立於不敗之地。