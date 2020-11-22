功夫茶：不見死人不補鑊　消防永遠踢先郁

廢官抗疫無能，功夫茶怒請佢哋吔蕉；而消防處巡查舊樓消防隱患從未達標，咁功夫茶唔通要怒喝佢哋吞火？依家吞乜都冇用，皆因人死不能復生，事後做騷保證呢樣嗰樣，賊過興兵又有乜用吖？

回想每次無情大火，都真係一殼眼淚！好似2011年花園街排檔大火波及兩幢唐樓，事件造成9死34傷；2016年牛頭角迷你倉4級大火，期間兩名消防員於救援中殉職！幾日前油麻地廣東道唐樓奪命大火增至8人死亡、3人仍然危殆！大眾自然又關注起舊式唐樓欠缺消防設備逃生無門，消防處則急急腳跳出嚟補鑊，保證會加快巡查及執法喎。

阿哥！人命關天，豈可兒戲？點可以次次都係唔見棺材唔流眼淚？市民聽廢官事後孔明，都真係聽到耳仔結繭神經麻木了，每次都係好了傷疤忘了痛，每次都係血的教訓後才理論滔滔，點解唔可以「為之於未有，治之於未亂」？嗱，消防處處長尋日就透過大氣電波，煞有介事指將派出50隊人，聯同屋宇署喺年底前巡查約2,500幢樓齡逾60年嘅舊樓，睇吓有冇消防隱患，包括逃生通道有冇被阻塞、現場有冇消防設備損毀，以及有冇危險品等，並會即時執法，目標年底前完成。

佢又透露執法有兩個方向，若發現嚴重嘅消防隱患風險，如走火通道被阻塞等，會作出即時檢控；但若只涉及現場有小量危險品等，會先發出消除火警危險通知書，要求在限期前處理，強調今次行動唔係就《消防安全（建築物）條例》執法，處方有信心完成任務喎。

喂，唔好又吹吹水，唔抹嘴呀。有議員就批評消防處每趟都係悲劇發生先識巡查已經太遲，又指消防處以至整個政府做事都恍如鐵板般後知後覺，冇死人冧樓都唔識行動，形容今次巡查又係亡羊補牢。係人都知廢官怠政，成個城市隱形炸彈處處，好似舊區啲招牌，唔少都銹蝕嚴重但無人理會；強制驗窗又係求求其其，明明同人無仇無怨卻隨時死於「窗下」，你話幾咁無辜！講真，若要認真巡查，又何止60年以上嘅舊樓？唔通50年、40年、30年嘅舊樓就唔使巡？仲有啊，樓上吧烏煙瘴氣，走火設備又差，消防處都要經常巡查喇！咪次次慘劇發生後先叻唔切，廢噏當秘笈！

話時話，功夫茶真係唔明，為何以前外界要求消防處加強巡查，處方總係賴人手不足，依家又隨時可抽調50隊人出嚟，唔會係機器人啩？可見事在人為，如果每個部門嘅阿頭心中有民，明白「利民之事，絲髮必興；厲民之事，毫末必去」，咁香港就不至於搞成今日咁嘅田地，變成悲情城市啦！