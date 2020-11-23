香港在新冠肺炎疫情中又再淪陷，可以怨誰呢？內地、澳門與國際上有足夠的實例教導香港怎樣防疫治疫，香港就是不聽、不從，仍然自以為是，但不敢明言追隨英國等失敗例子。以為民主、人權、自由、私隱便是英美那樣，可以千百弱勢民眾病死作為代價。

這實際是群體免疫，把人類視作牲畜群組，讓體質不好、健康不好的弱勢群體在疫情中死掉，留下體壯者，是弱肉強食森林原則的變種，全無人類文明、社會公共衞生的意念，代表着社會的倒退，只不過用近似文明的概念來掩飾、偽裝。

社會不用公共資源來救傷扶危，這個社會便失去其意義。社會的根基不存，又怎樣有民主、人權、自由、私隱？當權者和強勢者可以有民主、人權、自由、私隱，弱勢者卻無生存免疫病感染折磨的權嗎？

香港的高官、醫護、專家和社會權勢者，不敢坦白地公開他們的防疫政策主張的真實意圖，根本的意念，只表示他們的虛偽，他們對香港全無歸屬感和責任心。他們的所為和對防疫的不作為，實際是「攬炒」香港。

拿着外國護照的高官與精英們，在香港享受和積累了眾多財富，攬炒香港，他們還可擁財富全身而退，在海外享福。只是可憐香港的弱勢社群，可憐要收拾爛攤子的中央政府，可恨的是一直阻撓防疫、反對全民強制檢測的社會無知大眾，包括幾千政治罷工的醫護。他們的無知和狂妄造就了香港的淪陷，和他們自身和家人的損失。

到第4波疫情已清楚氾濫，香港的高官們還是不願認真防治，還是拖拖拉拉，是他們見死不救，是他們真的絕頂愚蠢無知，抑或是他們是外國扶植要攬炒香港的人？「顏色革命」推倒不了香港，把新冠肺炎疫情拖延肯定死病的人眾多，疫病後遺症嚴重，而更關鍵的是破壞經濟和民生，製造出香港的衰落來。

或許疫苗可治，但有效疫苗出台還有待，而強制疫苗防疫與全民強制檢測若不同步並進，也解決不了疫情的散播、惡化。中央政府是否在香港拒絕全民檢測底下，把寶貴的疫苗供應香港呢？沒有疫苗，又不全民檢測，香港難免走上英國之路。

中央政府有兩個選擇，一是讓香港情況惡化，在最後關頭出手干預，這是對付反中的香港社會與政府的權謀之策。二是即時干預，另用港人成立防疫治疫委員會，把特區政府官員的權暫時取代，急切在中央援助下全民強制檢測，有效防疫治疫，待疫情過後再處理林鄭月娥以下一眾愚劣官僚。