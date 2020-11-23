北京對台灣蔡英文當局賣身美國、妄圖「台獨」已忍無可忍，有關方面正在制訂嚴打「台獨頑固分子」清單，上了名單的人將被依法嚴懲，終身追責；其法律武器是國安法、反分裂國家法和中國刑法。據悉，北京的追究範圍甚廣，不限於台灣，而是全球，大凡「台獨」文宣、各種活動行為和幕後金主、出錢出力者都在法網之下。

日前《人民日報》發文，點了台灣「行政院長」蘇貞昌的名，稱他惡貫滿盈，難逃歷史審判，批他謀「獨」劣迹斑斑。《人民日報》說，制訂「清單」就是要「明確宣示其頭上的達摩克利斯之劍已經高懸，恣意作惡必將自食苦果」。蘇貞昌確實很囂張，又是資格極老的「台獨分子」，20多年來為「台灣建國」奮鬥不止。最近他的「豪言壯語」是要為「台獨」不惜戰到最後一兵一卒，要拿起掃帚拚命。

這些年，「台獨」之所以猖狂，不把北京的嚴厲警告當回事，最大原因是判斷北京不敢動武，美國會武力「保衞台灣」。然而，這是一廂情願，老美多年來的表現已清楚顯示，不會為「保衞台灣」和北京拚命。老美不過是利用「台獨」當棋子，向北京施以恐嚇敲詐，為自己謀利益。如果此招不靈，北京力抗，「台獨」便成棄子。

這樣的結局，不必明眼人都已看出，然而，「台獨分子」就是視而不見，自欺欺人，並以此蠱惑台灣民眾，把老百姓綁上「台獨」戰車，自尋死路。

對於「台獨」，北京最早以「和平統一」方針抑制。然而，台灣內部的形勢、老美的搞事以及「台獨」的煽惑，令「和統」方針逐漸失效，「台獨」坐大猖狂，兩岸關係嚴峻，老美利用「台獨」棋子步步進逼，試圖大幅度的從根本上削弱中國，威脅中國的國家主權、領土完整、核心利益。

這段時間，北京也沒少對台獨「文攻武嚇」，但對台獨分子個人不起作用，刀未割其肉也。現在不同了，北京舉起了法律之劍，不論何時何地必追之，此乃大漢懲敵誅殺之古風也。