高等法院裁定警員在處理反修例示威時沒有展示警員編號違反《人權法》，引起各界強烈質疑。人們最大的疑問是，許多國家包括美國、法國、德國、日本等防暴警察執勤時都沒有展示個人編號，最多只是展示所屬小組標誌，從來沒有受到批評，為何唯獨香港警察被指違反人權？到底是展示警員編號重要，還是維護警員及其家屬人身安全重要？

過去一年多，已有逾3,000名警務人員及其家屬被起底及滋擾，仇警言論隨處可見，例如「黑警死全家」、「活不到7歲」、「見一個殺一個」，沒有最恐怖，只有更恐怖。在此情況下，警方修改《警察通例》，暫時允許防暴警員執勤不展示警員編號，而以行動呼號代替，此乃權宜之計，且是跟隨國際標準，有何不可？今次裁決無異於打開方便之門，令不法之徒更容易對警員及其家屬起底，難道這就是《人權法》的立法原意？

不近情者多藏奸，香港許多事情實在令人想不通。去年黑暴高峰時，港府引用《緊急法》制訂《禁蒙面法》，結果被高院裁定違憲，雖然港府上訴得直，但事情還沒了結，目前正等待終審法院最後定奪。實際上，港英年代引用《緊急法》的例子多不勝數，而且嚴厲得多，包括3人以上聚集可控以「非法集會」、禁止煽動性廣播及張貼煽動性標語等等，警方更可以在毋須理由的情況下拘押疑犯達一年之久。過去並沒有人質疑港英政府違憲，反而今天特區政府動輒得咎，箇中原因耐人尋味。

防民之口，甚於防川。香港任何人任何事都可以批評，唯獨法官和法庭裁決不能批評，他們稱之為「司法獨立」，實際上是司法獨大，而這正是許多問題的主要根源。因為司法獨大，才會出現這麼多亂象，引起這麼多爭議。近年社會各界要求改革司法的呼聲此起彼落，奈何當局一直置若罔聞，他們到底擔心甚麼？維護誰的利益？