上世紀80年代台灣有部電影叫《悲情城市》，拍攝地點九份已經成為港人必到景點，不知何時可以再去台灣旅行，最不幸是，眼見疫情爆不停，政府塞責，大家都心情差勁，再看見在特區發生大大小小的慘事，不是令人皺眉，便是悲憤難言，香港已經變成這個世代的悲情城市。

最近發生的油麻地三無大廈奪命火引致8死多人危殆，慘烈非常，揭發政府缺乏監管，巡查欠奉，這些大廈沒有足夠消防設備，加上無牌食肆經營，儼如都市炸彈，失火釀成慘劇。事後消防才知道要拆彈，聲稱年底前要巡查2,000多幢三無唐樓，但被揭發之前懶懶閒，10多年只是巡了9,000多幢，而且成效不彰，這次事發後受盡壓力才急急補鑊，個多月時間可以做到甚麼？如果能交出成績，為何不一早動手？又是不見棺材不流眼淚？真的為枉死的冤魂不值。

奪命意外令人惋惜，倫常慘劇使人痛心。上周六深井發生3屍命案，一名母親懷疑因為婚變與一對子女在家中燒炭不治，今次為兩個星期內發生第二宗3屍倫常慘劇，本月8日蘇屋邨32歲婦與10歲子及6歲女吸入煤氣不治，而據資料顯示，近3年發生7宗父母攜子女自殺慘案，顯然這不是單一或個別事故，而是社會問題。生活在香港，壓力之大，世上數一數二，樓價物價高企，貧賤夫妻百事哀，子女成為無辜犧牲品，就算社會地位高如大學教授，近年亦先後有兩人陷入殺伴侶兇案。香港社會本身已經夠悲情，再加上爆發暴潮，社會撕裂，然後世紀疫症來襲，經濟蕭條，重重打擊，考驗港人的忍耐力，究竟何時才可以停止受苦受難？

沒有人能預知未來，但有一樣可肯定，就是繼續由無能政府掌政，倒行逆施，縱容港獨、漢奸黎及假難民等毒瘤，這個城市難以得救，港人走的走，留下來的恐怕受苦不休。