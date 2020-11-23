這幾天剛好是去年理工大學警方與黑暴大決戰的周年，不少傳媒和社交媒體紛紛刊出文章和訪問，紀念黑暴最勇武最光輝的一役，憶述他們如何贏得中大校園二號橋之戰，怎樣轉戰理大，開始時轟轟烈烈，成功封鎖紅磡海底隧道，後來被警方全面包圍，無力突圍，亦未能與反包圍的外援內外結合夾攻逃脫，最後鬥志盡失，陸續放棄防線，或強攻被捕，或游繩潛渠外逃，或跟隨到來救人的立法會議員和校長向警方投降，才結束這場他們最引以為傲的大戰。

這些傳媒和社交媒體的報道重點，除了覆述戰役小故事，以及刊出大量從他們角度拍的照片外，也採訪好些有份參加這些戰役的當事人，既大談他們初時如何氣勢如虹，義無反顧投身上路，衝鋒陷陣，也說到失敗後全面龜縮，覓路外逃，逃不掉的惟有認命，等候警方上門拘捕或被捕後提訊，前路不明，患得患失，不少人患上精神鬱結情緒病，需要看醫生或接受社工輔導，生活充滿陰影。報道寫來對這些曾經一度勇武的「英雄」寄予無限同情，好像他們是被時代引領的純潔青少年，不慎誤墮圈套，無力自救，等候命運安排。

作為被去年一場黑暴直接影響生活的小市民，倒奇怪為何這些傳媒如此一面倒，只報道衝突對峙的其中一方，而忽略其他受影響的人，包括路上無辜被圍毆的市民、馬鞍山遭火燒的李先生、上水被磚頭擊斃的羅老伯、被暴力對待的警察、被起底的家屬，以及因為受到老師和同學排斥而要另找學校的警察子弟？

如果報道重點是事件受害人，那些在理工校園囤積汽油彈到處縱火破壞、堵塞紅隧截斷港島和九龍交通大動脈、把理大校園打個稀巴爛的黑暴是主攻的一方，是始作俑者，他們的所作所為令市民受傷、工作延誤、商舖關門停業飽受損失，為何把這些施暴者寫成充滿悲情，當作受害人？那些因懼怕說錯話被黑暴攻擊，被家人禁止出外的老人家呢？因怕自己在公共交通工具通電話內容不合黑暴意而受暴力攻擊，因而不敢講電話，甚至不敢外出的市民又算不算是受害人呢？因為中大二號橋被黑暴佔領，東鐵和吐露港公路被切斷一周，新界東居民沒有公共交通工具來往九龍，不能上班，不能赴約，不能去看醫生，算不算受害人？受到的影響和委屈又如何彌補？被破壞的公共設施、港鐵、商戶，損失多少？能否得到保險公司賠償？誰應負責任呢？誰來彌補損失？要說身心受到傷害，生活上有陰影，黑暴又怎能與無辜受害的市民及他們家人的陰影比較呢？