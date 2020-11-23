去年的區議會選舉被一班黃絲暴徒騎劫，當選的區議員三尖八角，毫無議政質素，一天到晚粗口橫飛，將區議會變成宣獨場；專門阻撓傳統地區活動撥款，以致連地區龍舟賽都無法舉行；甚至涉及種種非法勾當，不是轉貼警員起底資料被判罪成，就是申報選舉開支涉詐騙被捕，烏煙瘴氣，臭不可聞。

元朗區議員王百羽、九龍城區議員李軒朗以及公司「U Made This」前董事陳梓謙3人遭警方商罪科拘捕，與原定9月舉行的立法會換屆選舉開支有關。據悉王百羽及李軒朗參選俗稱「超級區議會」議席時，所申報的選舉開支有誇大成分，包括由「U Made This」公司所提供的服務價錢高昂不合理，489萬元的選舉開支達上限64%，冠絕所有已申報的超區參選人開支，包括形象指導20萬元、撰寫講稿50萬元、攝影50萬元；當中逾450萬元的選舉服務及貨品由公司「U Made This」捐贈。

真不知甚麼形象設計、撰寫講稿和影相收費達過百萬元之巨，真是整容也不需要這麼大筆錢，選總統也沒有這麼誇張，何況立法會選舉早就叫停，這些錢到底使在甚麼地方？至於有公司「捐贈」數百萬元巨款後再「claim錢」，更擺明當政府和納稅人是水魚，選舉開支申報制度在他們眼中猶如予取予求的提款機。這種人從政，到底是為了撈着數，還是真心服務社會，市民心中有數。

可以肯定的是，這屆區議會完全是浪費時間，浪費公帑，一班垃圾政客不務正業，民生事項毫不關心，甚至部分區議員本身也是暴徒，上述被捕人士便被警方在其家中搜出大批仿製槍械。有怎樣的政客，就有怎樣的選民，調查指逾半受訪者非常不滿區議員表現，說到底是自作孽，不可活。

反對派在立法會已無立足之地，《港區國安法》好應該劍及履及，為區議會清理門戶了。