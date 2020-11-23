有傳美國的黑暗勢力誓要在今次美國總統選舉中，將特朗普扳倒。所謂的黑暗勢力，包括華爾街投資銀行、高新科技業、大型藥廠，以至傳統廣播媒體。人們往往給「黑暗」二字嚇怕了，其實在黑暗之中做的事，不一定骯髒；在光天化日下做的事，也可以是昧着良心的，且看做事的人立心如何而已。

上述的黑暗勢力，主要是由精英分子組成，至於特朗普，他本身雖然不笨，但是投票選他的，恐怕就多是短視的笨人。這一場選舉，正是精英分子跟愚民的對決。

要看一個人是否好領袖，不是以國運平順的時候為標準，而是看國家遇到考驗時，他如何處理。愚民們以為特朗普在任近4年，頭3年經濟良好、股市大升，就認為他是好總統。

但是精英們觀察事物更深刻、透徹，他們單看美國近期碰到的兩次考驗，就可以肯定特朗普不配做總統。第一次考驗是新冠肺炎疫情，白宮在今年1、2月已經收到情報，知道疫患嚴重，但是特朗普置之不理，全副心思都放在競選工程，只想着如何延續總統之夢，最終使美國在今次疫症中的染病人數和死亡人數，都位列全球之冠。

第二次考驗是總統選舉結果之爭，今次選戰明擺着是民主黨的拜登勝出，即使特朗普以出現舞弊為藉口不停興訟，也屢屢給法庭駁回。一個正常的政客，至此早該大方認輸，體面地下台，但特朗普不然，不惜抓破臉，死賴在白宮不走，哪怕讓國家陷入憲政危機也在所不計。

特朗普儼然是一枚炸彈，讓他多待4年，不知又有多少人會給炸傷、炸死，甚至就連美利堅辛苦建立200年的政治體制也可能給炸毀。因此，這股黑暗勢力現在夙夜憂勤，嘗試用各種方法將特氏除之而後快，他們這樣做，實際上基於一片苦心，是在曲線救國。