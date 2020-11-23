特首林鄭月娥將於周三到立法會發表新一份施政報告，現時香港內外交困，尤其新冠肺炎疫情出現第4波，經濟凋敝，民生多艱，呢份延後嘅施政報告會否有驚喜？老朽並沒有奢望會有甚麼惠及長者嘅福利，皆因兩蚊乘車優惠普及至60歲以上，政府都咁多嘢講，哀莫大於心死！

之不過，今次發表施政報告是首次冇泛民主派議員在席，幾可肯定，林鄭發言將不會被打斷，必然愈讀愈興奮，而主席梁君彥心情必定大靚，起碼不必3分鐘一小嗌、10分鐘一大呼喝止泛民議員叫囂，否則將視作行為不檢點而要逐出議事堂，是以氣氛和諧，老朽相信佢不會再「煩躁不安，精神受創」！

現時眾弦俱寂，有論者認為已冇乜亮點，如此更考驗建制派議員嘅智慧，譬如致謝動議表態，建制派會否選擇與政府保持「安全距離」甚至展現識見？聽說有建制派人士都認為呢個傳統乃承襲自英國議會，因此應該修改「致謝」字眼，換上其他較為中性嘅形容詞。老朽亦認為行政長官執政為民，用心盡力是理所當然，佢亦高薪厚酬，並非白做，不必「致謝」咁大陣仗！何況佢決策錯咗，全民埋單，整個問責班子也冇人會減薪甚至人頭落地。

建制派要改變向來予人「投票機器」嘅印象，就必須有所作為，正如有人指出，建制派議員要調整心態，適應立法會從喧囂走向沉靜嘅變化，認真審議政府嘅每一項議案；走到基層，聆聽街坊嘅各種訴求；發現問題，糾正錯誤，彌補疏漏，提出建設性嘅意見，以事實回擊一些人對建制派議員「橡皮圖章」嘅譏諷。而曾是過來人嘅王國興，提到議員必須用實際政績交功課，尤其要「慎獨」，絕不可以在任何會議廳處理私務，要嚴肅莊重，時刻抱戒懼之心，永遠謙虛地記住議員係坐喺放大鏡和顯微鏡下受到公眾監督，旨哉斯言！